Лукашенко отправился в Волгоград, где встретится с Путиным
Лукашенко отправился в Волгоград, где вместе с Путиным поучаствует в форуме
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДействующий президент Белоруссии Александр Лукашенко
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 29 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 апреля направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Волгограде глава государства вместе с российским коллегой Владимиром Путиным примет участие в международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Основной целью форума является сохранение и защита исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
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От белорусской стороны участие в мероприятии также принимают парламентарии, представители общественных организаций, ректоры вузов, директора гимназий и школ, центров патриотического воспитания страны, ученые, члены Молодежного парламента при Национальном собрании.
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"Ожидается, что президенты Беларуси и России проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и международную повестку", - отмечается в сообщении.
Международный форум Союзного государства России и Белоруссии "Великое наследие — общее будущее" стартовал в Волгограде 28 апреля. Встреча продлится два дня, в ней принимают участие свыше 450 делегатов из 20 стран. Кроме делегатов из России и Белоруссии, в Волгоград прибыли парламентарии из других стран СНГ, а также делегации Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств.
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