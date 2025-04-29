https://ria.ru/20250429/lukashenko-2013981526.html

Лукашенко отправился в Волгоград, где встретится с Путиным

Лукашенко отправился в Волгоград, где встретится с Путиным - РИА Новости, 29.04.2025

Лукашенко отправился в Волгоград, где встретится с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, сообщает пресс-служба главы государства. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T09:31:00+03:00

2025-04-29T09:31:00+03:00

2025-04-29T09:51:00+03:00

союзное государство

волгоград

александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 29 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, сообщает пресс-служба главы государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 апреля направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Волгограде глава государства вместе с российским коллегой Владимиром Путиным примет участие в международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Основной целью форума является сохранение и защита исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.От белорусской стороны участие в мероприятии также принимают парламентарии, представители общественных организаций, ректоры вузов, директора гимназий и школ, центров патриотического воспитания страны, ученые, члены Молодежного парламента при Национальном собрании.Лукашенко возложит цветы в историко-мемориальном комплексе "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане."Ожидается, что президенты Беларуси и России проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и международную повестку", - отмечается в сообщении.Международный форум Союзного государства России и Белоруссии "Великое наследие — общее будущее" стартовал в Волгограде 28 апреля. Встреча продлится два дня, в ней принимают участие свыше 450 делегатов из 20 стран. Кроме делегатов из России и Белоруссии, в Волгоград прибыли парламентарии из других стран СНГ, а также делегации Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств.

https://ria.ru/20250429/belorussiya-2013877506.html

https://ria.ru/20250417/sg-2011789252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

волгоград, александр лукашенко, владимир путин