СК проверит сообщения о нарушениях в отношении "Ленфильма"
Бастрыкин поручил проверить сообщения о нарушениях в отношении "Ленфильма"
Автомобиль СК России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку сообщений о нарушениях в отношении киностудии "Ленфильм", сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что в ходе совещания гендиректор киностудии "Ленфильм" Надежда Андрющенко рассказала Бастрыкину о юридических и финансовых проблемах, которые не позволяют киностудии полностью реализовать потенциал. Также было озвучено, что права на показ картин из золотой коллекции "Ленфильма" были переданы в частное пользование. Подчеркивается, что следователями ранее проводились проверки по сообщениям руководства "Ленфильма" о противоправных действиях в отношении киностудии.
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"Глава ведомства поручил Главному следственному управлению СК России организовать доследственную проверку, изучив вновь озвученные доводы генерального директора АО "Киностудия "Ленфильм" Андрющенко Н.А. в совокупности с ранее полученными данными. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Кроме того, Бастрыкин ждет доклад от исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олега Бобкова о результатах предыдущих проверок и передать материалы для изучения в центральный аппарат ведомства.
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