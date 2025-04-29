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СК проверит сообщения о нарушениях в отношении "Ленфильма" - РИА Новости, 29.04.2025
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12:41 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/lenfilm-2014030661.html
СК проверит сообщения о нарушениях в отношении "Ленфильма"
СК проверит сообщения о нарушениях в отношении "Ленфильма" - РИА Новости, 29.04.2025
СК проверит сообщения о нарушениях в отношении "Ленфильма"
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку сообщений о нарушениях в отношении киностудии "Ленфильм",... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:41:00+03:00
2025-04-29T12:41:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
александр бастрыкин
ленфильм
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку сообщений о нарушениях в отношении киностудии "Ленфильм", сообщается в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что в ходе совещания гендиректор киностудии "Ленфильм" Надежда Андрющенко рассказала Бастрыкину о юридических и финансовых проблемах, которые не позволяют киностудии полностью реализовать потенциал. Также было озвучено, что права на показ картин из золотой коллекции "Ленфильма" были переданы в частное пользование. Подчеркивается, что следователями ранее проводились проверки по сообщениям руководства "Ленфильма" о противоправных действиях в отношении киностудии. "Глава ведомства поручил Главному следственному управлению СК России организовать доследственную проверку, изучив вновь озвученные доводы генерального директора АО "Киностудия "Ленфильм" Андрющенко Н.А. в совокупности с ранее полученными данными. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Кроме того, Бастрыкин ждет доклад от исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олега Бобкова о результатах предыдущих проверок и передать материалы для изучения в центральный аппарат ведомства.
https://ria.ru/20240318/lenfilm-1933215281.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, ленфильм, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Ленфильм, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит сообщения о нарушениях в отношении "Ленфильма"

Бастрыкин поручил проверить сообщения о нарушениях в отношении "Ленфильма"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль СК России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку сообщений о нарушениях в отношении киностудии "Ленфильм", сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что в ходе совещания гендиректор киностудии "Ленфильм" Надежда Андрющенко рассказала Бастрыкину о юридических и финансовых проблемах, которые не позволяют киностудии полностью реализовать потенциал. Также было озвучено, что права на показ картин из золотой коллекции "Ленфильма" были переданы в частное пользование. Подчеркивается, что следователями ранее проводились проверки по сообщениям руководства "Ленфильма" о противоправных действиях в отношении киностудии.
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"Глава ведомства поручил Главному следственному управлению СК России организовать доследственную проверку, изучив вновь озвученные доводы генерального директора АО "Киностудия "Ленфильм" Андрющенко Н.А. в совокупности с ранее полученными данными. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Кроме того, Бастрыкин ждет доклад от исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олега Бобкова о результатах предыдущих проверок и передать материалы для изучения в центральный аппарат ведомства.
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