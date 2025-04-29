https://ria.ru/20250429/lenfilm-2014030661.html

СК проверит сообщения о нарушениях в отношении "Ленфильма"

СК проверит сообщения о нарушениях в отношении "Ленфильма" - РИА Новости, 29.04.2025

СК проверит сообщения о нарушениях в отношении "Ленфильма"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку сообщений о нарушениях в отношении киностудии "Ленфильм",... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:41:00+03:00

2025-04-29T12:41:00+03:00

2025-04-29T12:41:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

александр бастрыкин

ленфильм

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку сообщений о нарушениях в отношении киностудии "Ленфильм", сообщается в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что в ходе совещания гендиректор киностудии "Ленфильм" Надежда Андрющенко рассказала Бастрыкину о юридических и финансовых проблемах, которые не позволяют киностудии полностью реализовать потенциал. Также было озвучено, что права на показ картин из золотой коллекции "Ленфильма" были переданы в частное пользование. Подчеркивается, что следователями ранее проводились проверки по сообщениям руководства "Ленфильма" о противоправных действиях в отношении киностудии. "Глава ведомства поручил Главному следственному управлению СК России организовать доследственную проверку, изучив вновь озвученные доводы генерального директора АО "Киностудия "Ленфильм" Андрющенко Н.А. в совокупности с ранее полученными данными. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Кроме того, Бастрыкин ждет доклад от исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олега Бобкова о результатах предыдущих проверок и передать материалы для изучения в центральный аппарат ведомства.

https://ria.ru/20240318/lenfilm-1933215281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, ленфильм, следственный комитет россии (ск рф)