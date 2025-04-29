Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о контактах России и США - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 29.04.2025 (обновлено: 18:47 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014170944.html
Лавров рассказал о контактах России и США
Лавров рассказал о контактах России и США - РИА Новости, 29.04.2025
Лавров рассказал о контактах России и США
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, заявил, что для Москвы... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:42:00+03:00
2025-04-29T18:47:00+03:00
россия
сша
москва
сергей лавров
саммит брикс в бразилии
брикс
владимир путин
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, заявил, что для Москвы диалог всегда предпочтительнее."При всех прочих обстоятельствах, диалог всегда предпочтительнее", - сказал министр на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Бразилии.Лавров отметил, что его удивляет реакция некоторых стран на процессы в российско-американских отношениях."Все воспринимают эти контакты между нами и американцами как какую-то сенсацию. Хотя на самом деле и в годы холодной войны идеологическое противостояние было весьма и весьма жестким, но диалог никогда не прекращался", - добавил он.Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в минувшую пятницу. С российской стороны участие также принимали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014171432.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, сергей лавров, саммит брикс в бразилии, брикс, владимир путин, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Москва, Сергей Лавров, Саммит БРИКС в Бразилии, БРИКС, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций
Лавров рассказал о контактах России и США

Лавров рассказал о контактах России и США: диалог всегда предпочтительнее

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, заявил, что для Москвы диалог всегда предпочтительнее.
«
"При всех прочих обстоятельствах, диалог всегда предпочтительнее", - сказал министр на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Бразилии.
Лавров отметил, что его удивляет реакция некоторых стран на процессы в российско-американских отношениях.
"Все воспринимают эти контакты между нами и американцами как какую-то сенсацию. Хотя на самом деле и в годы холодной войны идеологическое противостояние было весьма и весьма жестким, но диалог никогда не прекращался", - добавил он.
Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в минувшую пятницу. С российской стороны участие также принимали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Лавров предостерег от осуждения диалога между Москвой и Вашингтоном
Вчера, 18:44
 
РоссияСШАМоскваСергей ЛавровСаммит БРИКС в БразилииБРИКСВладимир ПутинСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала