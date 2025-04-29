https://ria.ru/20250429/lavrov-2014170944.html
Лавров рассказал о контактах России и США
Лавров рассказал о контактах России и США - РИА Новости, 29.04.2025
Лавров рассказал о контактах России и США
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, заявил, что для Москвы... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:42:00+03:00
2025-04-29T18:42:00+03:00
2025-04-29T18:47:00+03:00
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москва
сергей лавров
саммит брикс в бразилии
брикс
владимир путин
стив уиткофф
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, заявил, что для Москвы диалог всегда предпочтительнее."При всех прочих обстоятельствах, диалог всегда предпочтительнее", - сказал министр на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Бразилии.Лавров отметил, что его удивляет реакция некоторых стран на процессы в российско-американских отношениях."Все воспринимают эти контакты между нами и американцами как какую-то сенсацию. Хотя на самом деле и в годы холодной войны идеологическое противостояние было весьма и весьма жестким, но диалог никогда не прекращался", - добавил он.Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в минувшую пятницу. С российской стороны участие также принимали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014171432.html
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РИА Новости
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Лавров рассказал о контактах России и США
Лавров рассказал о контактах России и США: диалог всегда предпочтительнее