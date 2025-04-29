https://ria.ru/20250429/kater-2014136608.html

В Дагестане после ЧП с катером пятеро туристов остаются в больнице

В Дагестане после ЧП с катером пятеро туристов остаются в больнице - РИА Новости, 29.04.2025

В Дагестане после ЧП с катером пятеро туристов остаются в больнице

Пятеро туристов остаются в больнице в Дагестане после ЧП с катером в Сулакском каньоне, сообщили в пресс-службе мэрии Кизилюрта. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:23:00+03:00

2025-04-29T17:23:00+03:00

2025-04-29T19:48:00+03:00

происшествия

кизилюрт

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 29 апр - РИА Новости. Пятеро туристов остаются в больнице в Дагестане после ЧП с катером в Сулакском каньоне, сообщили в пресс-службе мэрии Кизилюрта.В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, во время экскурсии столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили, что погибла 32-летняя жительница Ярославской области. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК сообщили РИА Новости, что в рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта задержан водитель катера."Вчера семеро туристов, пострадавших в результате столкновения катера со скалой на Сулакском каньоне, были доставлены в центральную городскую больницу Кизилюрта. Двое из них отказались от госпитализации, а пятеро остались под наблюдением врачей", – говорится в сообщении.Отмечается, что среди травм - сотрясение мозга, гематомы, ушибы головы, у одной из пострадавших перелом позвонка. Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, добавили в мэрии.

https://ria.ru/20250428/dagestan-2013936383.html

кизилюрт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кизилюрт, республика дагестан