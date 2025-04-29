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В Дагестане после ЧП с катером пятеро туристов остаются в больнице - РИА Новости, 29.04.2025
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17:23 29.04.2025 (обновлено: 19:48 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/kater-2014136608.html
В Дагестане после ЧП с катером пятеро туристов остаются в больнице
В Дагестане после ЧП с катером пятеро туристов остаются в больнице - РИА Новости, 29.04.2025
В Дагестане после ЧП с катером пятеро туристов остаются в больнице
Пятеро туристов остаются в больнице в Дагестане после ЧП с катером в Сулакском каньоне, сообщили в пресс-службе мэрии Кизилюрта. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:23:00+03:00
2025-04-29T19:48:00+03:00
происшествия
кизилюрт
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 29 апр - РИА Новости. Пятеро туристов остаются в больнице в Дагестане после ЧП с катером в Сулакском каньоне, сообщили в пресс-службе мэрии Кизилюрта.В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, во время экскурсии столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили, что погибла 32-летняя жительница Ярославской области. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК сообщили РИА Новости, что в рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта задержан водитель катера."Вчера семеро туристов, пострадавших в результате столкновения катера со скалой на Сулакском каньоне, были доставлены в центральную городскую больницу Кизилюрта. Двое из них отказались от госпитализации, а пятеро остались под наблюдением врачей", – говорится в сообщении.Отмечается, что среди травм - сотрясение мозга, гематомы, ушибы головы, у одной из пострадавших перелом позвонка. Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, добавили в мэрии.
https://ria.ru/20250428/dagestan-2013936383.html
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происшествия, кизилюрт, республика дагестан
Происшествия, Кизилюрт, Республика Дагестан
В Дагестане после ЧП с катером пятеро туристов остаются в больнице

После ЧП с катером в Сулакском каньоне пять туристов остаются в больнице

© Фото : Западное МСУ на транспорте СК России/ВКонтактеМесто происшествия с прогулочным катером в Сулакском каньоне
Место происшествия с прогулочным катером в Сулакском каньоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Западное МСУ на транспорте СК России/ВКонтакте
Место происшествия с прогулочным катером в Сулакском каньоне
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МАХАЧКАЛА, 29 апр - РИА Новости. Пятеро туристов остаются в больнице в Дагестане после ЧП с катером в Сулакском каньоне, сообщили в пресс-службе мэрии Кизилюрта.
В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, во время экскурсии столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили, что погибла 32-летняя жительница Ярославской области. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК сообщили РИА Новости, что в рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта задержан водитель катера.
«
"Вчера семеро туристов, пострадавших в результате столкновения катера со скалой на Сулакском каньоне, были доставлены в центральную городскую больницу Кизилюрта. Двое из них отказались от госпитализации, а пятеро остались под наблюдением врачей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что среди травм - сотрясение мозга, гематомы, ушибы головы, у одной из пострадавших перелом позвонка. Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, добавили в мэрии.
Большой Сулакский каньон в Дагестане - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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ПроисшествияКизилюртРеспублика Дагестан
 
 
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