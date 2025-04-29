В Дагестане задержали водителя катера, столкнувшегося со скалой
В Дагестане задержали водителя прогулочного катера, столкнувшегося со скалой
© Фото : Западное МСУ на транспорте СК России/ВКонтактеМесто происшествия с прогулочным катером в Сулакском каньоне
Место происшествия с прогулочным катером в Сулакском каньоне
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МАХАЧКАЛА, 29 апр — РИА Новости. В Дагестане задержали водителя прогулочного катера, во время ЧП с которым погибла туристка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Анастасия Глущенко.
"Судоводителя задержали. В ближайшее время изберут меру", — рассказала она.
ЧП произошло накануне в Сулакском каньоне — прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, врезался в скалу. В результате все пассажиры оказались в воде. Одна из туристок, жительница Ярославской области, погибла, еще шесть человек доставили в больницу.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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28 апреля, 20:52