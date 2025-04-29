https://ria.ru/20250429/kater-2013981425.html

В Дагестане задержали водителя катера, столкнувшегося со скалой

В Дагестане задержали водителя катера, столкнувшегося со скалой - РИА Новости, 29.04.2025

В Дагестане задержали водителя катера, столкнувшегося со скалой

В Дагестане задержали водителя прогулочного катера, во время ЧП с которым погибла туристка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T09:29:00+03:00

2025-04-29T09:29:00+03:00

2025-04-29T10:17:00+03:00

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 29 апр — РИА Новости. В Дагестане задержали водителя прогулочного катера, во время ЧП с которым погибла туристка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Анастасия Глущенко."Судоводителя задержали. В ближайшее время изберут меру", — рассказала она.ЧП произошло накануне в Сулакском каньоне — прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, врезался в скалу. В результате все пассажиры оказались в воде. Одна из туристок, жительница Ярославской области, погибла, еще шесть человек доставили в больницу.Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

https://ria.ru/20250428/dagestan-2013936383.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика дагестан