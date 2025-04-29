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Испанский оператор исключил кибератаку из возможных причин блэкаута - РИА Новости, 29.04.2025
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13:11 29.04.2025 (обновлено: 14:24 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014041286.html
Испанский оператор исключил кибератаку из возможных причин блэкаута
Испанский оператор исключил кибератаку из возможных причин блэкаута - РИА Новости, 29.04.2025
Испанский оператор исключил кибератаку из возможных причин блэкаута
Оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica исключает, что причиной массового отключения электричества могла стать кибератака, пишет газета Pais. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T13:11:00+03:00
2025-04-29T14:24:00+03:00
испания
в мире
отключение электричества в европе
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica исключает, что причиной массового отключения электричества могла стать кибератака, пишет газета Pais."Мы пришли к выводу, что никакого вторжения в систему управления Red Eléctrica не было", — заявил директор компании по оперативным вопросам Эдуардо Прието.Он отметил, что расследование причин блэкаута продолжается.Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Во многих городах движение оказалось парализованным из-за неработающих светофоров. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов.Через сутки работу систем электроснабжения в Испании удалось нормализовать. Причина блэкаута выясняется.
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испания, в мире, отключение электричества в европе
Испания, В мире, Отключение электричества в Европе
Испанский оператор исключил кибератаку из возможных причин блэкаута

Red Eléctrica исключила, что причиной блэкаута могла стать кибератака

© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди у закрытой станции метро во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания
Люди у закрытой станции метро во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди у закрытой станции метро во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica исключает, что причиной массового отключения электричества могла стать кибератака, пишет газета Pais.
"Мы пришли к выводу, что никакого вторжения в систему управления Red Eléctrica не было", — заявил директор компании по оперативным вопросам Эдуардо Прието.
Люди в супермаркете во время массового отключения электроэнергии в Памплоне, северная Испания - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
"Скупали хамон". Очевидец рассказал о блэкауте в Испании
Вчера, 12:01
Он отметил, что расследование причин блэкаута продолжается.
Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.
Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Во многих городах движение оказалось парализованным из-за неработающих светофоров. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов.
Через сутки работу систем электроснабжения в Испании удалось нормализовать. Причина блэкаута выясняется.
Хаос и паника: масштабное отключение электроэнергии в Европе
© AP Photo / Emilio Morenatti

Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании.

Люди у закрытой станции метро во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания

Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании.

© AP Photo / Emilio Morenatti
1 из 9
© AP Photo / Miguel Oses

Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.

Люди в супермаркете во время массового отключения электроэнергии в Памплоне, северная Испания

Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.

© AP Photo / Miguel Oses
2 из 9
© Getty Images / Anadolu

На фото: отключенные светофоры в Испании.

Отключенные светофоры в Испании

На фото: отключенные светофоры в Испании.

© Getty Images / Anadolu
3 из 9
© Getty Images / Anadolu

Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки.

Станция метро в Мадриде во время масштабного отключения электроэнергии

Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки.

© Getty Images / Anadolu
4 из 9
© Getty Images / Adri Salido

В аэропортах отключение света привело к массовым отменам и задержкам рейсов.

На фото: люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне.

Люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне, Португалия

В аэропортах отключение света привело к массовым отменам и задержкам рейсов.

На фото: люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне.

© Getty Images / Adri Salido
5 из 9
© Getty Images / Sandra Montanez

Из-за отключения электроэнергии в магазинах образовались очереди.

Покупатели и сотрудники продуктового магазина во время общего отключения электроэнергии в Барселоне, Испания

Из-за отключения электроэнергии в магазинах образовались очереди.

© Getty Images / Sandra Montanez
6 из 9
© Getty Images / Adri Salido

На фото: офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия.

Офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия

На фото: офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия.

© Getty Images / Adri Salido
7 из 9
© Getty Images / Europa Press News

В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.

Сотрудник муниципальной полиции регулирует движение транспорта после отключения электроэнергии в Мадриде, Испания

В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.

© Getty Images / Europa Press News
8 из 9
© AP Photo / Manu Fernandez

На следующий день подачу электроэнергии удалось восстановить в большей части городов.

Зрители на теннисном турнире Madrid Open во время общего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания

На следующий день подачу электроэнергии удалось восстановить в большей части городов.

© AP Photo / Manu Fernandez
9 из 9

Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании.

© AP Photo / Emilio Morenatti
1 из 9

Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.

© AP Photo / Miguel Oses
2 из 9

На фото: отключенные светофоры в Испании.

© Getty Images / Anadolu
3 из 9

Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки.

© Getty Images / Anadolu
4 из 9

В аэропортах отключение света привело к массовым отменам и задержкам рейсов.

На фото: люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне.

© Getty Images / Adri Salido
5 из 9

Из-за отключения электроэнергии в магазинах образовались очереди.

© Getty Images / Sandra Montanez
6 из 9

На фото: офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия.

© Getty Images / Adri Salido
7 из 9

В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.

© Getty Images / Europa Press News
8 из 9

На следующий день подачу электроэнергии удалось восстановить в большей части городов.

© AP Photo / Manu Fernandez
9 из 9
 
ИспанияВ миреОтключение электричества в Европе
 
 
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