Испанский оператор исключил кибератаку из возможных причин блэкаута

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica исключает, что причиной массового отключения электричества могла стать кибератака, пишет газета Pais."Мы пришли к выводу, что никакого вторжения в систему управления Red Eléctrica не было", — заявил директор компании по оперативным вопросам Эдуардо Прието.Он отметил, что расследование причин блэкаута продолжается.Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Во многих городах движение оказалось парализованным из-за неработающих светофоров. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов.Через сутки работу систем электроснабжения в Испании удалось нормализовать. Причина блэкаута выясняется.
Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Во многих городах движение оказалось парализованным из-за неработающих светофоров. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов.
Через сутки работу систем электроснабжения в Испании удалось нормализовать. Причина блэкаута выясняется.
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