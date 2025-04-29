https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014029234.html

Жители Мадрида рассказали, что происходило во время блэкаута

Жители Мадрида рассказали, что происходило во время блэкаута - РИА Новости, 29.04.2025

Жители Мадрида рассказали, что происходило во время блэкаута

Жители Мадрида столкнулись с экстренными ситуациями во время масштабного блэкаута в Испании: в метро людей выводили через тоннели, больницы переходили на... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:39:00+03:00

2025-04-29T12:39:00+03:00

2025-04-29T12:39:00+03:00

в мире

испания

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португалия

антониу кошта

европейский университет

евросовет

отключение электричества в европе

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МАДРИД, 29 апр - РИА Новости. Жители Мадрида столкнулись с экстренными ситуациями во время масштабного блэкаута в Испании: в метро людей выводили через тоннели, больницы переходили на генераторы, а студенты часами добирались до дома. Сильвия Атунья, жительница Мадрида, рассказала РИА Новости, что во время отключения электричества она ехала на работу на метро. По её словам, вагон внезапно остановился посредине тоннеля, свет погас, и сначала пассажиры подумали, что это обычная задержка. "Через десять минут после остановки сотрудники метро начали эвакуацию. Нас вывели через тоннель в сторону ближайшей станции, причём дорогу мы освещали телефонами. Атмосфера и вправду была напряжённой, но паники не было, мы все помогали друг другу", - сказала собеседница агентства. Не менее сложной оказалась ситуация в медицинских учреждениях. Как сообщил РИА Новости Николай Санду, травматолог больницы Nuestra Señora del Rosario, в момент отключения электричества в больнице немедленно включились аварийные генераторы. Он отметил, что поток пациентов был высоким: к ним обращались не только с травмами, но и с обострением хронических заболеваний, вызванных стрессом. По его словам, понедельник стал испытанием для врачей, полиции и спасательных служб, которые работали без перерыва, чтобы поддерживать город в эти часы хаоса. Санду подчеркнул, что благодаря подготовке персонала удалось избежать серьёзных последствий. О своих трудностях рассказала и Стефания Симианиди, студентка Европейского университета в Мадриде (Universidad Europea). Она отметила, что сразу после отключения электричества в кампусе отменили все занятия, собрали студентов в актовом зале и начали давать инструкции по безопасности. Девушка добавила, что дорога домой стала для неё настоящим испытанием: кампус находится за городом, и, поскольку интернет и карты были недоступны, ей пришлось почти четыре часа добираться до дома, ориентируясь по указателям и спрашивая дорогу у прохожих. Симианиди подчеркнула, что для многих студентов, в особенности иностранных, отсутствие связи стало серьёзной проблемой. Семьи молодых людей не понимали, что происходит с их детьми. При этом, несмотря на масштаб перебоев, жители Мадрида сохраняли спокойствие. Транспортное движение на улицах испанской столицы регулировали патрульные, так как светофоры по всему городу не работали. Однако даже на участках без присутствия полиции водители сохраняли дисциплину, не превышали скорость и пропускали пешеходов. Крупные сети магазинов были закрыты, однако аптеки, небольшие торговые точки и табачные лавки продолжали работать. Многие жители шли по улицам с пакетами еды и воды. Очереди в магазинах были умеренными, а вот у баров образовывались большие скопления людей: многие мадридцы заполнили террасы и парки, так как офисы были вынуждены закрыться. Оплата в торговых точках осуществлялась исключительно наличными. Наибольшее беспокойство вызывало отсутствие связи - люди не могли связаться с родственниками и друзьями, поскольку мобильный интернет и телефонная связь работали с перебоями или вовсе отсутствовали. Во вторник утором компания-оператор электросетей Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании почти полностью восстановлено. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.

https://ria.ru/20250428/dvizhenie-2013923462.html

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в мире, испания, мадрид, португалия, антониу кошта, европейский университет, евросовет, отключение электричества в европе