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Жители Мадрида рассказали, что происходило во время блэкаута - РИА Новости, 29.04.2025
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12:39 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014029234.html
Жители Мадрида рассказали, что происходило во время блэкаута
Жители Мадрида рассказали, что происходило во время блэкаута - РИА Новости, 29.04.2025
Жители Мадрида рассказали, что происходило во время блэкаута
Жители Мадрида столкнулись с экстренными ситуациями во время масштабного блэкаута в Испании: в метро людей выводили через тоннели, больницы переходили на... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:39:00+03:00
2025-04-29T12:39:00+03:00
в мире
испания
мадрид
португалия
антониу кошта
европейский университет
евросовет
отключение электричества в европе
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МАДРИД, 29 апр - РИА Новости. Жители Мадрида столкнулись с экстренными ситуациями во время масштабного блэкаута в Испании: в метро людей выводили через тоннели, больницы переходили на генераторы, а студенты часами добирались до дома. Сильвия Атунья, жительница Мадрида, рассказала РИА Новости, что во время отключения электричества она ехала на работу на метро. По её словам, вагон внезапно остановился посредине тоннеля, свет погас, и сначала пассажиры подумали, что это обычная задержка. "Через десять минут после остановки сотрудники метро начали эвакуацию. Нас вывели через тоннель в сторону ближайшей станции, причём дорогу мы освещали телефонами. Атмосфера и вправду была напряжённой, но паники не было, мы все помогали друг другу", - сказала собеседница агентства. Не менее сложной оказалась ситуация в медицинских учреждениях. Как сообщил РИА Новости Николай Санду, травматолог больницы Nuestra Señora del Rosario, в момент отключения электричества в больнице немедленно включились аварийные генераторы. Он отметил, что поток пациентов был высоким: к ним обращались не только с травмами, но и с обострением хронических заболеваний, вызванных стрессом. По его словам, понедельник стал испытанием для врачей, полиции и спасательных служб, которые работали без перерыва, чтобы поддерживать город в эти часы хаоса. Санду подчеркнул, что благодаря подготовке персонала удалось избежать серьёзных последствий. О своих трудностях рассказала и Стефания Симианиди, студентка Европейского университета в Мадриде (Universidad Europea). Она отметила, что сразу после отключения электричества в кампусе отменили все занятия, собрали студентов в актовом зале и начали давать инструкции по безопасности. Девушка добавила, что дорога домой стала для неё настоящим испытанием: кампус находится за городом, и, поскольку интернет и карты были недоступны, ей пришлось почти четыре часа добираться до дома, ориентируясь по указателям и спрашивая дорогу у прохожих. Симианиди подчеркнула, что для многих студентов, в особенности иностранных, отсутствие связи стало серьёзной проблемой. Семьи молодых людей не понимали, что происходит с их детьми. При этом, несмотря на масштаб перебоев, жители Мадрида сохраняли спокойствие. Транспортное движение на улицах испанской столицы регулировали патрульные, так как светофоры по всему городу не работали. Однако даже на участках без присутствия полиции водители сохраняли дисциплину, не превышали скорость и пропускали пешеходов. Крупные сети магазинов были закрыты, однако аптеки, небольшие торговые точки и табачные лавки продолжали работать. Многие жители шли по улицам с пакетами еды и воды. Очереди в магазинах были умеренными, а вот у баров образовывались большие скопления людей: многие мадридцы заполнили террасы и парки, так как офисы были вынуждены закрыться. Оплата в торговых точках осуществлялась исключительно наличными. Наибольшее беспокойство вызывало отсутствие связи - люди не могли связаться с родственниками и друзьями, поскольку мобильный интернет и телефонная связь работали с перебоями или вовсе отсутствовали. Во вторник утором компания-оператор электросетей Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании почти полностью восстановлено. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
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в мире, испания, мадрид, португалия, антониу кошта, европейский университет, евросовет, отключение электричества в европе
В мире, Испания, Мадрид, Португалия, Антониу Кошта, Европейский университет, Евросовет, Отключение электричества в Европе
Жители Мадрида рассказали, что происходило во время блэкаута

Жители Мадрида столкнулись с экстренными ситуациями во время блэкаута в Испании

© AP Photo / Manu FernandezЗрители на теннисном турнире Madrid Open во время всеобщего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания. 28 апреля 2025
Зрители на теннисном турнире Madrid Open во время всеобщего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
Зрители на теннисном турнире Madrid Open во время всеобщего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания. 28 апреля 2025
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МАДРИД, 29 апр - РИА Новости. Жители Мадрида столкнулись с экстренными ситуациями во время масштабного блэкаута в Испании: в метро людей выводили через тоннели, больницы переходили на генераторы, а студенты часами добирались до дома.
Сильвия Атунья, жительница Мадрида, рассказала РИА Новости, что во время отключения электричества она ехала на работу на метро. По её словам, вагон внезапно остановился посредине тоннеля, свет погас, и сначала пассажиры подумали, что это обычная задержка.
Хаос и паника: масштабное отключение электроэнергии в Европе
© AP Photo / Emilio Morenatti

Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании.

Люди у закрытой станции метро во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания

Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании.

© AP Photo / Emilio Morenatti
1 из 9
© AP Photo / Miguel Oses

Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.

Люди в супермаркете во время массового отключения электроэнергии в Памплоне, северная Испания

Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.

© AP Photo / Miguel Oses
2 из 9
© Getty Images / Anadolu

На фото: отключенные светофоры в Испании.

Отключенные светофоры в Испании

На фото: отключенные светофоры в Испании.

© Getty Images / Anadolu
3 из 9
© Getty Images / Anadolu

Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки.

Станция метро в Мадриде во время масштабного отключения электроэнергии

Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки.

© Getty Images / Anadolu
4 из 9
© Getty Images / Adri Salido

В аэропортах отключение света привело к массовым отменам и задержкам рейсов.

На фото: люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне.

Люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне, Португалия

В аэропортах отключение света привело к массовым отменам и задержкам рейсов.

На фото: люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне.

© Getty Images / Adri Salido
5 из 9
© Getty Images / Sandra Montanez

Из-за отключения электроэнергии в магазинах образовались очереди.

Покупатели и сотрудники продуктового магазина во время общего отключения электроэнергии в Барселоне, Испания

Из-за отключения электроэнергии в магазинах образовались очереди.

© Getty Images / Sandra Montanez
6 из 9
© Getty Images / Adri Salido

На фото: офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия.

Офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия

На фото: офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия.

© Getty Images / Adri Salido
7 из 9
© Getty Images / Europa Press News

В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.

Сотрудник муниципальной полиции регулирует движение транспорта после отключения электроэнергии в Мадриде, Испания

В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.

© Getty Images / Europa Press News
8 из 9
© AP Photo / Manu Fernandez

На следующий день подачу электроэнергии удалось восстановить в большей части городов.

Зрители на теннисном турнире Madrid Open во время общего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания

На следующий день подачу электроэнергии удалось восстановить в большей части городов.

© AP Photo / Manu Fernandez
9 из 9

Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании.

© AP Photo / Emilio Morenatti
1 из 9

Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.

© AP Photo / Miguel Oses
2 из 9

На фото: отключенные светофоры в Испании.

© Getty Images / Anadolu
3 из 9

Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки.

© Getty Images / Anadolu
4 из 9

В аэропортах отключение света привело к массовым отменам и задержкам рейсов.

На фото: люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне.

© Getty Images / Adri Salido
5 из 9

Из-за отключения электроэнергии в магазинах образовались очереди.

© Getty Images / Sandra Montanez
6 из 9

На фото: офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия.

© Getty Images / Adri Salido
7 из 9

В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.

© Getty Images / Europa Press News
8 из 9

На следующий день подачу электроэнергии удалось восстановить в большей части городов.

© AP Photo / Manu Fernandez
9 из 9
"Через десять минут после остановки сотрудники метро начали эвакуацию. Нас вывели через тоннель в сторону ближайшей станции, причём дорогу мы освещали телефонами. Атмосфера и вправду была напряжённой, но паники не было, мы все помогали друг другу", - сказала собеседница агентства.
Не менее сложной оказалась ситуация в медицинских учреждениях. Как сообщил РИА Новости Николай Санду, травматолог больницы Nuestra Señora del Rosario, в момент отключения электричества в больнице немедленно включились аварийные генераторы. Он отметил, что поток пациентов был высоким: к ним обращались не только с травмами, но и с обострением хронических заболеваний, вызванных стрессом.
По его словам, понедельник стал испытанием для врачей, полиции и спасательных служб, которые работали без перерыва, чтобы поддерживать город в эти часы хаоса. Санду подчеркнул, что благодаря подготовке персонала удалось избежать серьёзных последствий.
О своих трудностях рассказала и Стефания Симианиди, студентка Европейского университета в Мадриде (Universidad Europea). Она отметила, что сразу после отключения электричества в кампусе отменили все занятия, собрали студентов в актовом зале и начали давать инструкции по безопасности. Девушка добавила, что дорога домой стала для неё настоящим испытанием: кампус находится за городом, и, поскольку интернет и карты были недоступны, ей пришлось почти четыре часа добираться до дома, ориентируясь по указателям и спрашивая дорогу у прохожих. Симианиди подчеркнула, что для многих студентов, в особенности иностранных, отсутствие связи стало серьёзной проблемой. Семьи молодых людей не понимали, что происходит с их детьми.
При этом, несмотря на масштаб перебоев, жители Мадрида сохраняли спокойствие. Транспортное движение на улицах испанской столицы регулировали патрульные, так как светофоры по всему городу не работали. Однако даже на участках без присутствия полиции водители сохраняли дисциплину, не превышали скорость и пропускали пешеходов.
Крупные сети магазинов были закрыты, однако аптеки, небольшие торговые точки и табачные лавки продолжали работать. Многие жители шли по улицам с пакетами еды и воды. Очереди в магазинах были умеренными, а вот у баров образовывались большие скопления людей: многие мадридцы заполнили террасы и парки, так как офисы были вынуждены закрыться. Оплата в торговых точках осуществлялась исключительно наличными.
Наибольшее беспокойство вызывало отсутствие связи - люди не могли связаться с родственниками и друзьями, поскольку мобильный интернет и телефонная связь работали с перебоями или вовсе отсутствовали.
Во вторник утором компания-оператор электросетей Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании почти полностью восстановлено.
Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
Вокзал Испании Аточа, расположенный в Мадриде - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Испании из-за блэкаута остановилось движение поездов
28 апреля, 19:40
 
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