https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014014715.html

"Скупали хамон". Очевидец рассказал о блэкауте в Испании

"Скупали хамон". Очевидец рассказал о блэкауте в Испании - РИА Новости, 29.04.2025

"Скупали хамон". Очевидец рассказал о блэкауте в Испании

Жители Валенсии активно скупали готовую еду и хамон в магазинах на фоне масштабного отключения электроэнергии в Испании, однако паники или серьезных проблем в... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:01:00+03:00

2025-04-29T12:01:00+03:00

2025-04-29T12:01:00+03:00

в мире

испания

валенсия (область)

португалия

антониу кошта

евросовет

отключение электричества в европе

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Жители Валенсии активно скупали готовую еду и хамон в магазинах на фоне масштабного отключения электроэнергии в Испании, однако паники или серьезных проблем в городе зафиксировано не было, рассказал РИА Новости очевидец событий. "Из того, что раскупили - хамон... Ну это их родное", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что на момент отключения находился в Валенсии, и перед ним на дороге отключились светофоры и пропало радио. Прибыв в жилой комплекс, он увидел, что бары и кафе были заполнены людьми, которые продолжали гулять и смеяться. По его словам, в некоторых районах города все было спокойно. Во многих зданиях работали генераторы, поддерживающие работу лифтов, освещения и домофонов. В магазинах были очереди, но терминалы оплаты функционировали, а слабый интернет позволял загружать текстовые сообщения. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаутавыясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.

испания

валенсия (область)

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в мире, испания, валенсия (область), португалия, антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе