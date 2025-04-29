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Уровень реки Ишим в Тюменской области превысил отметку опасного явления - РИА Новости, 29.04.2025
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10:03 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/ishim-2013987946.html
Уровень реки Ишим в Тюменской области превысил отметку опасного явления
Уровень реки Ишим в Тюменской области превысил отметку опасного явления - РИА Новости, 29.04.2025
Уровень реки Ишим в Тюменской области превысил отметку опасного явления
В Казанском районе Тюменской области, где введен режим ЧС по паводку, уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Ильинка за сутки поднялся на 12 сантиметров... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T10:03:00+03:00
2025-04-29T10:03:00+03:00
происшествия
ишим (река)
казанский район
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. В Казанском районе Тюменской области, где введен режим ЧС по паводку, уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Ильинка за сутки поднялся на 12 сантиметров и на утро превысил отметку опасного явления на 15 сантиметров, сообщил губернатор Александр Моор. "Река Ишим прибывает. За сутки в селе Ильинка Казанского района плюс 12 сантиметров, уровень отметки "опасное явление" превышен уже на 15 сантиметров. На кадрах с дронов, которые получаю каждый день, хорошо видно, что воды стало значительно больше. Местами река вплотную подошла к дамбам и насыпям, которые защищают населенные пункты. …Пик паводка еще впереди. Продолжаем следить за обстановкой", - написал Моор в своем Telegram-канале. Со ссылкой на прогноз метеорологов, губернатор сообщил, что в Казанском районе будет превышен уровень паводка 2017 года. Тогда в Ильинке вода поднялась до 835 сантиметров. В 2024-м, который стал рекордным за историю наблюдений за паводками на реке Ишим, вода на этом гидропосту поднималась до 892 сантиметров. По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на утро вторника, на гидропосту Ильинка в Казанском районе вода в реке Ишим за сутки поднялась на 12 сантиметров — до 815 сантиметров, на гидропостах в городе Ишиме и селе Абатском прибыла на 15 и 8 сантиметров — до 775 и 773 сантиметров. Отметки опасного явления для указанных участков — 800, 850 и 960 сантиметров соответственно. Ранее власти отмечали, что ситуация по паводку на реке Ишим в Тюменской области, где метеорологи прогнозировали подъем уровня воды выше отметок опасного явления до 18 апреля, развивается медленно, пик вероятен в мае. Особо сложная паводковая обстановка ожидалась в Казанском районе. В апреле вода прибывала медленно, в последние дни интенсивность подъема усилилась. Режим повышенной готовности в преддверии паводка в регионе действует с 27 марта. Режим ЧС по паводку в Казанском районе объявлен 28 апреля. В 2024 году Казахстан и соседние с ним российские регионы из-за переливов на водохранилищах пережили масштабные наводнения. На реке Ишим, где расположены пять муниципалитетов, в 2024 году был максимальный подъем уровня воды за всю историю наблюдений. На реках Тобол и Иртыш тоже заметно поднимался уровень воды. В результате половодья на реках Тюменской области было затоплено 78 населенных пунктов, от воды пострадали 1185 домов, в том числе 838 жилых, 347 дачных, а также почти 4 тысячи земельных участков, 75 объектов транспортной структуры, три объекта ЖКХ и четыре социальных объекта.
https://ria.ru/20250317/pavodok-2005475810.html
https://ria.ru/20250415/uroven-2011299954.html
ишим (река)
казанский район
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происшествия, ишим (река), казанский район, тюменская область, александр моор
Происшествия, Ишим (река), Казанский район, Тюменская область, Александр Моор
Уровень реки Ишим в Тюменской области превысил отметку опасного явления

Уровень реки Ишим в Тюменской области за сутки поднялся на 12 сантиметров

© РИА НовостиРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости
Река Ишим в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. В Казанском районе Тюменской области, где введен режим ЧС по паводку, уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Ильинка за сутки поднялся на 12 сантиметров и на утро превысил отметку опасного явления на 15 сантиметров, сообщил губернатор Александр Моор.
"Река Ишим прибывает. За сутки в селе Ильинка Казанского района плюс 12 сантиметров, уровень отметки "опасное явление" превышен уже на 15 сантиметров. На кадрах с дронов, которые получаю каждый день, хорошо видно, что воды стало значительно больше. Местами река вплотную подошла к дамбам и насыпям, которые защищают населенные пункты. …Пик паводка еще впереди. Продолжаем следить за обстановкой", - написал Моор в своем Telegram-канале.
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Со ссылкой на прогноз метеорологов, губернатор сообщил, что в Казанском районе будет превышен уровень паводка 2017 года. Тогда в Ильинке вода поднялась до 835 сантиметров. В 2024-м, который стал рекордным за историю наблюдений за паводками на реке Ишим, вода на этом гидропосту поднималась до 892 сантиметров.
По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на утро вторника, на гидропосту Ильинка в Казанском районе вода в реке Ишим за сутки поднялась на 12 сантиметров — до 815 сантиметров, на гидропостах в городе Ишиме и селе Абатском прибыла на 15 и 8 сантиметров — до 775 и 773 сантиметров. Отметки опасного явления для указанных участков — 800, 850 и 960 сантиметров соответственно.
Ранее власти отмечали, что ситуация по паводку на реке Ишим в Тюменской области, где метеорологи прогнозировали подъем уровня воды выше отметок опасного явления до 18 апреля, развивается медленно, пик вероятен в мае. Особо сложная паводковая обстановка ожидалась в Казанском районе. В апреле вода прибывала медленно, в последние дни интенсивность подъема усилилась. Режим повышенной готовности в преддверии паводка в регионе действует с 27 марта. Режим ЧС по паводку в Казанском районе объявлен 28 апреля.
В 2024 году Казахстан и соседние с ним российские регионы из-за переливов на водохранилищах пережили масштабные наводнения. На реке Ишим, где расположены пять муниципалитетов, в 2024 году был максимальный подъем уровня воды за всю историю наблюдений. На реках Тобол и Иртыш тоже заметно поднимался уровень воды. В результате половодья на реках Тюменской области было затоплено 78 населенных пунктов, от воды пострадали 1185 домов, в том числе 838 жилых, 347 дачных, а также почти 4 тысячи земельных участков, 75 объектов транспортной структуры, три объекта ЖКХ и четыре социальных объекта.
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ПроисшествияИшим (река)Казанский районТюменская областьАлександр Моор
 
 
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