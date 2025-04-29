https://ria.ru/20250429/indonezija-2014056930.html

Замминистра туризма Индонезии призвала россиян посещать не только Бали

Замминистра туризма Индонезии призвала россиян посещать не только Бали - РИА Новости, 29.04.2025

Замминистра туризма Индонезии призвала россиян посещать не только Бали

Индонезия может предложить российским туристам множество мест помимо Бали, заявила в интервью РИА Новости заместитель министра туризма Индонезии Ни Маде Аю... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:17:00+03:00

2025-04-29T14:17:00+03:00

2025-04-29T14:17:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 29 апр - РИА Новости. Индонезия может предложить российским туристам множество мест помимо Бали, заявила в интервью РИА Новости заместитель министра туризма Индонезии Ни Маде Аю Мартини. "Индонезия - это архипелаг, состоящий из более чем 17 тысяч островов, и каждый остров уникален с точки зрения культуры, языка, природы. Мы бы хотели, чтобы больше россиян приезжало к нам, чтобы узнать об Индонезии, - нам есть что предложить помимо Бали и Джакарты. Есть еще несколько направлений, как, например, Джокьякарта на Центральной Яве, столица яванской культуры. Интересен весь остров Ява - Западная Ява, Центральная Ява, Восточная Ява - все это очень привлекательно. Рядом с Бали есть остров под названием Ломбок, это также туристическое направление, которое мы продвигаем. В Северном Сулавеси есть Ликупанг для тех, кто любит дайвинг и морской туризм. На всей Суматре, от севера до юга, очень интересна и уникальна культура", - рассказала заместитель министра туризма. Она также пригласила российских туристов посетить вулканическое озеро Тоба, Калимантан, остров Сумба и Лабуан-Баджо, где обитают комодские вараны. "На самом деле существует множество направлений, о которых, я уверена, пока не знают в России. Мы хотели бы, чтобы россияне узнали их получше", - добавила собеседница агентства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20250429/indoneziya-2013960482.html

https://ria.ru/20250324/bali-2007070469.html

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новости - туризм, индонезия, бали, джакарта