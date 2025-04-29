Замминистра туризма Индонезии призвала россиян посещать не только Бали
Ни Маде Аю Мартини: Индонезия может предложить россиянам много направлений
Пустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 29 апр - РИА Новости. Индонезия может предложить российским туристам множество мест помимо Бали, заявила в интервью РИА Новости заместитель министра туризма Индонезии Ни Маде Аю Мартини.
"Индонезия - это архипелаг, состоящий из более чем 17 тысяч островов, и каждый остров уникален с точки зрения культуры, языка, природы. Мы бы хотели, чтобы больше россиян приезжало к нам, чтобы узнать об Индонезии, - нам есть что предложить помимо Бали и Джакарты. Есть еще несколько направлений, как, например, Джокьякарта на Центральной Яве, столица яванской культуры. Интересен весь остров Ява - Западная Ява, Центральная Ява, Восточная Ява - все это очень привлекательно. Рядом с Бали есть остров под названием Ломбок, это также туристическое направление, которое мы продвигаем. В Северном Сулавеси есть Ликупанг для тех, кто любит дайвинг и морской туризм. На всей Суматре, от севера до юга, очень интересна и уникальна культура", - рассказала заместитель министра туризма.
Она также пригласила российских туристов посетить вулканическое озеро Тоба, Калимантан, остров Сумба и Лабуан-Баджо, где обитают комодские вараны.
"На самом деле существует множество направлений, о которых, я уверена, пока не знают в России. Мы хотели бы, чтобы россияне узнали их получше", - добавила собеседница агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
На Бали ввели новые правила для туристов
24 марта, 22:30