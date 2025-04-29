Белгородский губернатор рассказал о восстановлении храма "Новый Иерусалим"
Гладков: храм "Новый Иерусалим" под Белгородом восстановят за несколько лет
© Фото : Канал Белгородской и Старооскольской епархии/TelegramХрамовый комплекс "Новый Иерусалим" сгорел в селе Сухарево Белгородской области после атаки украинских дронов
Храмовый комплекс "Новый Иерусалим" сгорел в селе Сухарево Белгородской области после атаки украинских дронов
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БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что восстановить храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево Валуйского округа, разрушенный атакой дронов ВСУ, планируется за несколько лет.
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"Будем восстанавливать. Единственное, будем восстанавливать даже не от того, что погибло, а от того, что планировалось. 5-6 мая соберем совет, составим план, разработаем проекты. Пока оперативная обстановка остается сложной, начнем формировать фундаменты. Я надеюсь, что через несколько лет храмовый комплекс вырастет в объеме. И еще большее количество паломников будут любоваться храмами", - сказал Гладков в ходе онлайн-трансляции прямой линии в соцсетях.
Как ранее сообщали в Белгородской и Старооскольской епархии, вечером 24 апреля пожар произошел в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, храмовый комплекс практически полностью уничтожен. Его строили 25 лет на пожертвования. Губернатор информировал, что при пожаре после атаки ВСУ никто не пострадал.
В храмовом комплексе уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни - Божией Матери "Скорбящая" и обретения креста Господня.
В официальной группе храмового комплекса в соцсети "ВКонтакте" объявлен сбор средств на восстановление.
Новый Иерусалим в Белгородской области представлял собой репродукцию библейского Иерусалима. Храмовый комплекс находился на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 километрах от города Валуйки. Он был полностью построен из дерева и включал в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.