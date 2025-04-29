https://ria.ru/20250429/gubernator-2014190034.html

Белгородский губернатор рассказал о восстановлении храма "Новый Иерусалим"

Белгородский губернатор рассказал о восстановлении храма "Новый Иерусалим" - РИА Новости, 29.04.2025

Белгородский губернатор рассказал о восстановлении храма "Новый Иерусалим"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что восстановить храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево Валуйского округа, разрушенный... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:54:00+03:00

2025-04-29T19:54:00+03:00

2025-04-29T19:54:00+03:00

религия

белгородская область

иерусалим

новый иерусалим

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что восстановить храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево Валуйского округа, разрушенный атакой дронов ВСУ, планируется за несколько лет. "Будем восстанавливать. Единственное, будем восстанавливать даже не от того, что погибло, а от того, что планировалось. 5-6 мая соберем совет, составим план, разработаем проекты. Пока оперативная обстановка остается сложной, начнем формировать фундаменты. Я надеюсь, что через несколько лет храмовый комплекс вырастет в объеме. И еще большее количество паломников будут любоваться храмами", - сказал Гладков в ходе онлайн-трансляции прямой линии в соцсетях. Как ранее сообщали в Белгородской и Старооскольской епархии, вечером 24 апреля пожар произошел в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, храмовый комплекс практически полностью уничтожен. Его строили 25 лет на пожертвования. Губернатор информировал, что при пожаре после атаки ВСУ никто не пострадал. В храмовом комплексе уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни - Божией Матери "Скорбящая" и обретения креста Господня. В официальной группе храмового комплекса в соцсети "ВКонтакте" объявлен сбор средств на восстановление. Новый Иерусалим в Белгородской области представлял собой репродукцию библейского Иерусалима. Храмовый комплекс находился на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 километрах от города Валуйки. Он был полностью построен из дерева и включал в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.

https://ria.ru/20250426/ikony-2013538808.html

https://ria.ru/20250424/gladkov-2013296531.html

белгородская область

иерусалим

новый иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, иерусалим, новый иерусалим, вячеслав гладков, вооруженные силы украины