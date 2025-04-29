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В ГД предложили ввести льготы для учителей на посещение учреждений культуры - РИА Новости, 29.04.2025
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01:47 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/gosduma-2013956013.html
В ГД предложили ввести льготы для учителей на посещение учреждений культуры
В ГД предложили ввести льготы для учителей на посещение учреждений культуры - РИА Новости, 29.04.2025
В ГД предложили ввести льготы для учителей на посещение учреждений культуры
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение главе Минтруда Антону... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T01:47:00+03:00
2025-04-29T01:47:00+03:00
общество
россия
яна лантратова
антон котяков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
госдума рф
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести 100%-ные льготы для педагогов на посещение учреждений культуры, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным введение 100%-ной льготы для педагогов на посещение учреждений культуры как важного инструмента интеграции образовательной и культурной среды в единое пространство", - сказано в письме. По мнению Лантратовой, материальное положение педагогов остаётся проблемным. Ссылаясь на данные Росстата, депутат Госдумы сообщила, что средняя зарплата учителей в начале 2024 года составила 58 109 рублей, что на 30% ниже средней по России, а в ряде регионов реальные доходы педагогов ещё ниже — часто на уровне минимального размера оплаты труда, что снижает привлекательность профессии и усугубляет кадровый дефицит. В письме уточняется, что педагогическое сообщество России насчитывает около 2 миллионов человек, включая воспитателей, учителей и преподавателей вузов, и их вклад в развитие образования, культуры и духовных ценностей молодежи огромен, что требует дополнительных мер поддержки и стимулов. Отмечается, что данная инициатива поможет расширить доступ педагогов к культурным ресурсам, повысит статус профессии и укрепит связь образования и культуры в обществе, а также станет значимой мерой социальной поддержки, улучшая качество жизни учителей и их возможности для профессионального роста.
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общество, россия, яна лантратова, антон котяков, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Яна Лантратова, Антон Котяков, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В ГД предложили ввести льготы для учителей на посещение учреждений культуры

Лантратова предложила ввести льготы учителям на посещение учреждений культуры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести 100%-ные льготы для педагогов на посещение учреждений культуры, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным введение 100%-ной льготы для педагогов на посещение учреждений культуры как важного инструмента интеграции образовательной и культурной среды в единое пространство", - сказано в письме.
По мнению Лантратовой, материальное положение педагогов остаётся проблемным. Ссылаясь на данные Росстата, депутат Госдумы сообщила, что средняя зарплата учителей в начале 2024 года составила 58 109 рублей, что на 30% ниже средней по России, а в ряде регионов реальные доходы педагогов ещё ниже — часто на уровне минимального размера оплаты труда, что снижает привлекательность профессии и усугубляет кадровый дефицит.
В письме уточняется, что педагогическое сообщество России насчитывает около 2 миллионов человек, включая воспитателей, учителей и преподавателей вузов, и их вклад в развитие образования, культуры и духовных ценностей молодежи огромен, что требует дополнительных мер поддержки и стимулов.
Отмечается, что данная инициатива поможет расширить доступ педагогов к культурным ресурсам, повысит статус профессии и укрепит связь образования и культуры в обществе, а также станет значимой мерой социальной поддержки, улучшая качество жизни учителей и их возможности для профессионального роста.
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ОбществоРоссияЯна ЛантратоваАнтон КотяковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Госдума РФЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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