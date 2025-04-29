https://ria.ru/20250429/gosduma-2013956013.html

В ГД предложили ввести льготы для учителей на посещение учреждений культуры

В ГД предложили ввести льготы для учителей на посещение учреждений культуры - РИА Новости, 29.04.2025

В ГД предложили ввести льготы для учителей на посещение учреждений культуры

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение главе Минтруда Антону... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T01:47:00+03:00

2025-04-29T01:47:00+03:00

2025-04-29T01:47:00+03:00

общество

россия

яна лантратова

антон котяков

федеральная служба государственной статистики (росстат)

госдума рф

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести 100%-ные льготы для педагогов на посещение учреждений культуры, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным введение 100%-ной льготы для педагогов на посещение учреждений культуры как важного инструмента интеграции образовательной и культурной среды в единое пространство", - сказано в письме. По мнению Лантратовой, материальное положение педагогов остаётся проблемным. Ссылаясь на данные Росстата, депутат Госдумы сообщила, что средняя зарплата учителей в начале 2024 года составила 58 109 рублей, что на 30% ниже средней по России, а в ряде регионов реальные доходы педагогов ещё ниже — часто на уровне минимального размера оплаты труда, что снижает привлекательность профессии и усугубляет кадровый дефицит. В письме уточняется, что педагогическое сообщество России насчитывает около 2 миллионов человек, включая воспитателей, учителей и преподавателей вузов, и их вклад в развитие образования, культуры и духовных ценностей молодежи огромен, что требует дополнительных мер поддержки и стимулов. Отмечается, что данная инициатива поможет расширить доступ педагогов к культурным ресурсам, повысит статус профессии и укрепит связь образования и культуры в обществе, а также станет значимой мерой социальной поддержки, улучшая качество жизни учителей и их возможности для профессионального роста.

https://ria.ru/20250224/gosduma-2001197192.html

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общество, россия, яна лантратова, антон котяков, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф, единый государственный экзамен (егэ)