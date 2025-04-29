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В Госдепе США пригрозили выйти из переговоров по Украине - РИА Новости, 29.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:57 29.04.2025 (обновлено: 22:54 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/gosdep-2014210188.html
В Госдепе США пригрозили выйти из переговоров по Украине
В Госдепе США пригрозили выйти из переговоров по Украине - РИА Новости, 29.04.2025
В Госдепе США пригрозили выйти из переговоров по Украине
Соединенные Штаты выйдут из переговоров по Украине, если не будет прогресса, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T21:57:00+03:00
2025-04-29T22:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
государственный департамент сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты выйдут из переговоров по Украине, если не будет прогресса, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс."Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса в качестве посредников", — отметила она.По словам Брюс, Вашингтон ждет "полного и длительного" прекращения огня и завершения конфликта. "Сейчас настало время, когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения, и если не будет достигнут прогресс, то мы уйдем", — подчеркнула она.Проблемы с достижением мираВ среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.Предложения Вашингтона по урегулированию конфликта
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014175532.html
https://ria.ru/20250324/gosdep-2007063665.html
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в мире, сша, украина, государственный департамент сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Государственный департамент США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мария Захарова
В Госдепе США пригрозили выйти из переговоров по Украине

Брюс: США выйдут из переговоров по Украине, если не будет прогресса

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты выйдут из переговоров по Украине, если не будет прогресса, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
"Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса в качестве посредников", — отметила она.
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По словам Брюс, Вашингтон ждет "полного и длительного" прекращения огня и завершения конфликта.
"Сейчас настало время, когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения, и если не будет достигнут прогресс, то мы уйдем", — подчеркнула она.

Проблемы с достижением мира

В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.
Предложения Вашингтона по урегулированию конфликта
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаГосударственный департамент СШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
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