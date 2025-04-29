https://ria.ru/20250429/gosdep-2014210188.html

В Госдепе США пригрозили выйти из переговоров по Украине

В Госдепе США пригрозили выйти из переговоров по Украине - РИА Новости, 29.04.2025

В Госдепе США пригрозили выйти из переговоров по Украине

Соединенные Штаты выйдут из переговоров по Украине, если не будет прогресса, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T21:57:00+03:00

2025-04-29T21:57:00+03:00

2025-04-29T22:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

государственный департамент сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105092/83/1050928399_0:45:2000:1170_1920x0_80_0_0_e6596154e2c893e9fb86f6797c460624.jpg

ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты выйдут из переговоров по Украине, если не будет прогресса, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс."Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса в качестве посредников", — отметила она.По словам Брюс, Вашингтон ждет "полного и длительного" прекращения огня и завершения конфликта. "Сейчас настало время, когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения, и если не будет достигнут прогресс, то мы уйдем", — подчеркнула она.Проблемы с достижением мираВ среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.Предложения Вашингтона по урегулированию конфликта

https://ria.ru/20250429/lavrov-2014175532.html

https://ria.ru/20250324/gosdep-2007063665.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, государственный департамент сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, мария захарова