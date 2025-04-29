В Большом театре отметили столетие Детского хора
На сцене ГАБТ состоялся концерт, посвященный столетию Детского хора
Подсветка Большого театра. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Театрализованный концерт, посвященный 100-летию Детского хора Большого театра, состоялся на исторической сцене ГАБТ, передает корреспондент РИА Новости.
"У нас не просто коллектив, у нас большая музыкальная семья… Большой театр обязывает к большой, серьезной и очень профессиональной работе. Люди приходят в театр, они платят деньги и хотят видеть высшее качество, поэтому мы работаем как взрослый коллектив", - рассказала руководитель Детского хора Юлия Молчанова.
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На сцену вместе с юными артистами вышли ведущие солисты Большого театра - Ксения Дудникова, Константин Артемьев, Иван Давыдов, Николай Казанский, Василий Соколов, артистка Молодежной оперной программы Большого Полина Пелецкая и другие. Зрителям представили попурри из фрагментов музыки популярных опер и балетов с участием Детского хора, были исполнены хоровая музыка Сергея Рахманинова и другие классические произведения, а также песни современных отечественных и зарубежных композиторов.
За дирижерским пультом был Антон Гришанин. Ведущими концерта стали актриса Нонна Гришаева и телеведущий Дмитрий Борисов. Специальным гостем стала композитор Александра Николаевна Пахмутова.
Детский хор Большого театра России как самостоятельный коллектив существует с января 1925 года. С тех пор он принял участие во множестве постановок театра, напомнили в ГАБТ. С 2018 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Детский хор Большого театра участвует в праздничном ночном Рождественском богослужении в Храме Христа Спасителя. Хор с большим успехом гастролировал в Эстонии, Германии, Италии, Японии, Южной Корее и многих других странах.
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