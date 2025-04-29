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Россия будет наблюдать за деградацией Евросоюза, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
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12:13 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/evropa-2014019342.html
Россия будет наблюдать за деградацией Евросоюза, заявил Медведев
Россия будет наблюдать за деградацией Евросоюза, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
Россия будет наблюдать за деградацией Евросоюза, заявил Медведев
Европа в ближайшее время вряд ли сможет быть самостоятельным актором, Россия будет наблюдать за деградацией ЕС, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:13:00+03:00
2025-04-29T12:13:00+03:00
россия
европа
москва
дмитрий медведев
евросоюз
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Европа в ближайшее время вряд ли сможет быть самостоятельным актором, Россия будет наблюдать за деградацией ЕС, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "В ближайшее время эта самая Европа вряд ли сможет быть на мировой арене сколь-нибудь самостоятельным действующим лицом, таким актором. Если Америка, Соединенные Штаты, как большая самодостаточная держава, останется на плаву даже при самых серьезных потрясениях, то вот эта убогая структура под названием Евросоюз, вполне вероятно, что нет. Скажу сейчас такую жесткую вещь, но, тем не менее, с учетом того, как они себя вели все эти годы, будем без жалости наблюдать за процессами деградации Евросоюза", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, европа, москва, дмитрий медведев, евросоюз, единая россия
Россия, Европа, Москва, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Единая Россия
Россия будет наблюдать за деградацией Евросоюза, заявил Медведев

Медведев: Европа в ближайшее время вряд ли сможет быть самостоятельным актором

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Европа в ближайшее время вряд ли сможет быть самостоятельным актором, Россия будет наблюдать за деградацией ЕС, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
«
"В ближайшее время эта самая Европа вряд ли сможет быть на мировой арене сколь-нибудь самостоятельным действующим лицом, таким актором. Если Америка, Соединенные Штаты, как большая самодостаточная держава, останется на плаву даже при самых серьезных потрясениях, то вот эта убогая структура под названием Евросоюз, вполне вероятно, что нет. Скажу сейчас такую жесткую вещь, но, тем не менее, с учетом того, как они себя вели все эти годы, будем без жалости наблюдать за процессами деградации Евросоюза", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В отношениях России и Европы пройдена точка невозврата, заявил Медведев
Вчера, 11:44
 
РоссияЕвропаМоскваДмитрий МедведевЕвросоюзЕдиная Россия
 
 
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