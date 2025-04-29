https://ria.ru/20250429/evrokomissar-2014205284.html

Требования ЕС и протестующих в Сербии во многом близки, заявила Кос

Требования ЕС и протестующих в Сербии во многом близки, заявила Кос - РИА Новости, 29.04.2025

Требования ЕС и протестующих в Сербии во многом близки, заявила Кос

Комиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос заявила, что требования Брюсселя к официальному Белграду во многом близки к тому, чего требуют протестующие... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T21:27:00+03:00

2025-04-29T21:27:00+03:00

2025-04-29T21:27:00+03:00

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БЕЛГРАД, 29 апр - РИА Новости. Комиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос заявила, что требования Брюсселя к официальному Белграду во многом близки к тому, чего требуют протестующие свыше пяти месяцев студенты и сторонники оппозиции в Сербии. Кос провела во вторник встречу с сербским премьером Джуро Мацутом в Белграде. По ее словам, она представила главе правительства Сербии предложение Европы для сербского народа. "Оно заключается в следующем - работайте с нами над реформами, чтобы ваше членство стало возможным. Работайте с нами над установлением независимого правосудия, которое может эффективно бороться с коррупцией. Работайте с нами над соблюдением законов и установлением институтов, которые сделают возможными свободные СМИ, где все мнения будут представлены. Работайте с нами над установлением избирательных правил, которые обеспечат, чтобы воля сербского народа была услышана и на ее основе принимались решения… Знаем, что то, что мы требуем, на самом деле очень близко тому, чего требуют люди, которые протестуют на улицах в Сербии", - заявила еврокомиссар на брифинге после встречи с сербским премьером. Глава сербского правительства в ответ заявил, что приверженность европейской интеграции является "абсолютным приоритетом Сербии", и отметил, что кабмин под его руководством решительно продолжит процесс интеграции в ЕС. Кос 29 марта указывала сербскому руководству, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. Вулин не вошел в состав правительства нового премьера Джуро Мацуты, утвержденного парламентом 15 апреля, при этом большинство ключевых министров предыдущего кабмина сохранили свои посты. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать шесть миллиардов евро в поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20250329/serbiya-2008156328.html

https://ria.ru/20250317/serbiya-2005427073.html

https://ria.ru/20250314/serbija-2005123645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, северная македония, черногория, александр вулин, урсула фон дер ляйен, евросоюз, брикс, еврокомиссия