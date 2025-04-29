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Председатель пензенской гордумы высказался об обвинениях местного депутата - РИА Новости, 29.04.2025
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20:21 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/deputat-2014195885.html
Председатель пензенской гордумы высказался об обвинениях местного депутата
Председатель пензенской гордумы высказался об обвинениях местного депутата - РИА Новости, 29.04.2025
Председатель пензенской гордумы высказался об обвинениях местного депутата
Обвинения в адрес депутата пензенской городской думы Алексея Иванова о якобы неправомерном ношении государственных наград РФ являются нелепыми и лживыми, и если РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:21:00+03:00
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САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Обвинения в адрес депутата пензенской городской думы Алексея Иванова о якобы неправомерном ношении государственных наград РФ являются нелепыми и лживыми, и если парламентарий решит защищать свою честь и достоинство в суде, то ему будет оказана поддержка, сообщил председатель гордумы Денис Соболев. Ранее "Коммерсант" писал, что трое ветеранов спецназа и трое участников СВО направили в гордуму обращение с просьбой заслушать депутата Иванова на предмет законности ношения им ордена Мужества и медали СССР "За отвагу", с которой он якобы запечатлен на фото в соцсетях, провести проверку и лишить политика мандата. Также, по данным издания, авторы письма обратились в полицию с просьбой провести проверку на предмет возможного незаконного оборота наград. Иванов отверг эти доводы, а позднее опубликовал фото наградных книжек к своим ордену Мужества и медали "За отвагу". "Алексею Анатольевичу были высказаны нелепые обвинения в том, что он не был награжден орденом Мужества и, соответственно, не имеет права на его ношение. Эту лживую историю подхватили некоторые... Алексей Анатольевич уже опроверг все грязные инсинуации, выложив фото наградных книжек и номера своих наград. А некоторые господа комментаторы за это время наговорили, как мне кажется, на статью УК о клевете. И если Алексей Анатольевич решит защищать свою честь и достоинство в судебном порядке, мы окажем ему всю необходимую помощь и поддержку", - написал Соболев в Telegram-канале. Соболев в комментарии к посту на странице Иванова в соцсети "ВКонтакте" отметил, что пока никаких запросов и документов в пензенскую городскую думу по этому вопросу не поступало. "Пока все только на словах", - пояснил он. Согласно данным на сайте гордумы, Иванов с 1994 по 1996 год проходил срочную службу в ВС РФ, в разведывательной роте 7-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, был направлен для дальнейшего прохождения службы в отдельный батальон ООН в бывшей Югославии. Является ветераном боевых действий. В 2017-2022 годах был членом КПРФ, а с 31 января 2024 года - член партии "Единая Россия". По данным гордумы, депутат награжден орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью ООН "За службу миру", знаком отличия "За службу в военной разведке ВДВ", медалью министерства обороны РФ "За помощь и милосердие".
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РИА Новости
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4.7
96
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россия, ссср, алексей иванов, оон, кпрф, единая россия, общество, происшествия
Россия, СССР, Алексей Иванов, ООН, КПРФ, Единая Россия, Общество, Происшествия
Председатель пензенской гордумы высказался об обвинениях местного депутата

Глава пензенской гордумы Соболев назвал обвинения в адрес депутата Иванова ложью

© Фото : Алексей Иванов/ВКонтактеФотографии наградных книжек депутата пензенской городской думы Алексея Иванова
Фотографии наградных книжек депутата пензенской городской думы Алексея Иванова - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Алексей Иванов/ВКонтакте
Фотографии наградных книжек депутата пензенской городской думы Алексея Иванова
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САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Обвинения в адрес депутата пензенской городской думы Алексея Иванова о якобы неправомерном ношении государственных наград РФ являются нелепыми и лживыми, и если парламентарий решит защищать свою честь и достоинство в суде, то ему будет оказана поддержка, сообщил председатель гордумы Денис Соболев.
Ранее "Коммерсант" писал, что трое ветеранов спецназа и трое участников СВО направили в гордуму обращение с просьбой заслушать депутата Иванова на предмет законности ношения им ордена Мужества и медали СССР "За отвагу", с которой он якобы запечатлен на фото в соцсетях, провести проверку и лишить политика мандата. Также, по данным издания, авторы письма обратились в полицию с просьбой провести проверку на предмет возможного незаконного оборота наград. Иванов отверг эти доводы, а позднее опубликовал фото наградных книжек к своим ордену Мужества и медали "За отвагу".
"Алексею Анатольевичу были высказаны нелепые обвинения в том, что он не был награжден орденом Мужества и, соответственно, не имеет права на его ношение. Эту лживую историю подхватили некоторые... Алексей Анатольевич уже опроверг все грязные инсинуации, выложив фото наградных книжек и номера своих наград. А некоторые господа комментаторы за это время наговорили, как мне кажется, на статью УК о клевете. И если Алексей Анатольевич решит защищать свою честь и достоинство в судебном порядке, мы окажем ему всю необходимую помощь и поддержку", - написал Соболев в Telegram-канале.
Соболев в комментарии к посту на странице Иванова в соцсети "ВКонтакте" отметил, что пока никаких запросов и документов в пензенскую городскую думу по этому вопросу не поступало. "Пока все только на словах", - пояснил он.
Согласно данным на сайте гордумы, Иванов с 1994 по 1996 год проходил срочную службу в ВС РФ, в разведывательной роте 7-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, был направлен для дальнейшего прохождения службы в отдельный батальон ООН в бывшей Югославии. Является ветераном боевых действий. В 2017-2022 годах был членом КПРФ, а с 31 января 2024 года - член партии "Единая Россия". По данным гордумы, депутат награжден орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью ООН "За службу миру", знаком отличия "За службу в военной разведке ВДВ", медалью министерства обороны РФ "За помощь и милосердие".
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РоссияСССРАлексей ИвановООНКПРФЕдиная РоссияОбществоПроисшествия
 
 
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