https://ria.ru/20250429/deputat-2014174102.html

Пензенский депутат на фоне обвинений опубликовал фото наградных книжек

Пензенский депутат на фоне обвинений опубликовал фото наградных книжек - РИА Новости, 29.04.2025

Пензенский депутат на фоне обвинений опубликовал фото наградных книжек

Депутат Пензенской городской думы Алексей Иванов (ЕР) опубликовал на странице в соцсети "ВКонтакте" фотографии наградных книжек к ордену Мужества и медали "За... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:57:00+03:00

2025-04-29T18:57:00+03:00

2025-04-29T21:05:00+03:00

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ссср

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САРАТОВ, 29 апр — РИА Новости. Депутат Пензенской городской думы Алексей Иванов (ЕР) опубликовал на странице в соцсети "ВКонтакте" фотографии наградных книжек к ордену Мужества и медали "За отвагу" после публикаций о якобы незаконном ношении государственных наград."Вряд ли тем, кто это затеял и исполнил, будет совестно за эту ложь. Но, думаю, мое обращение в прокуратуру всех отрезвит, вернет в реальность и заставит хоть немного задуматься об ответственности за клевету. Мне же стыдиться нечего. Вот фотографии моих удостоверений к боевым наградам. Я честно исполнил свой долг перед Родиной 30 лет назад. Служу и буду служить России", — написал он.Он опубликовал фотографии наградных книжек к своим медали "За отвагу", полученной в 1996 году, и ордену Мужества, которым он был награжден в 1997 году. Согласно данным на сайте гордумы, Иванов с 1994 по 1996 год проходил срочную службу в разведывательной роте 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, был направлен для дальнейшего прохождения службы в отдельный батальон ООН в бывшей Югославии. Является ветераном боевых действий. В 2017-2022 годах был членом КПРФ, а с 31 января 2024 года — член партии "Единая Россия". Там указано, что депутат награжден орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью ООН "За службу миру", знаком отличия "За службу в военной разведке ВДВ", медалью Министерства обороны "За помощь и милосердие".

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россия, ссср, северный кавказ, алексей иванов, единая россия, оон, кпрф