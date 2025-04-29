Пензенский депутат на фоне обвинений опубликовал фото наградных книжек
Депутат Иванов, обвиняемый в незаконном ношении наград, опубликовал документы
© Фото : Алексей Иванов/ВКонтактеОрден Мужества, которым был награжден депутат Пензенской городской думы Алексей Иванов в 1997 году
Орден Мужества, которым был награжден депутат Пензенской городской думы Алексей Иванов в 1997 году
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САРАТОВ, 29 апр — РИА Новости. Депутат Пензенской городской думы Алексей Иванов (ЕР) опубликовал на странице в соцсети "ВКонтакте" фотографии наградных книжек к ордену Мужества и медали "За отвагу" после публикаций о якобы незаконном ношении государственных наград.
"Вряд ли тем, кто это затеял и исполнил, будет совестно за эту ложь. Но, думаю, мое обращение в прокуратуру всех отрезвит, вернет в реальность и заставит хоть немного задуматься об ответственности за клевету. Мне же стыдиться нечего. Вот фотографии моих удостоверений к боевым наградам. Я честно исполнил свой долг перед Родиной 30 лет назад. Служу и буду служить России", — написал он.
© Фото : Алексей Иванов/ВКонтактеФотографии наградных книжек депутата Пензенской городской думы Алексея Иванова
Фотографии наградных книжек депутата Пензенской городской думы Алексея Иванова
Ранее "Коммерсант" писал, что трое ветеранов спецназа и трое участников СВО обратились в Гордуму с просьбой проверить Иванова на предмет законности ношения им наград и лишить политика мандата. Также, по данным издания, авторы письма обратились в полицию, предполагая, что, возможно, кто-то незаконно ими торгует. Депутат отверг эти доводы.
Он опубликовал фотографии наградных книжек к своим медали "За отвагу", полученной в 1996 году, и ордену Мужества, которым он был награжден в 1997 году.
Согласно данным на сайте гордумы, Иванов с 1994 по 1996 год проходил срочную службу в разведывательной роте 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, был направлен для дальнейшего прохождения службы в отдельный батальон ООН в бывшей Югославии. Является ветераном боевых действий. В 2017-2022 годах был членом КПРФ, а с 31 января 2024 года — член партии "Единая Россия". Там указано, что депутат награжден орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью ООН "За службу миру", знаком отличия "За службу в военной разведке ВДВ", медалью Министерства обороны "За помощь и милосердие".
© Фото : Алексей Иванов/ВКонтактеФотографии наградных книжек депутата Пензенской городской думы Алексея Иванова
Фотографии наградных книжек депутата Пензенской городской думы Алексея Иванова