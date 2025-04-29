https://ria.ru/20250429/deputat-2014037925.html

Пензенского депутата заподозрили в незаконном ношении госнаград

Пензенского депутата заподозрили в незаконном ношении госнаград - РИА Новости, 29.04.2025

Пензенского депутата заподозрили в незаконном ношении госнаград

Депутат пензенской городской думы Алексей Иванов (ЕР) отвергает доводы о якобы незаконном ношении им государственных наград РФ. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:56:00+03:00

2025-04-29T12:56:00+03:00

2025-04-29T12:56:00+03:00

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САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Депутат пензенской городской думы Алексей Иванов (ЕР) отвергает доводы о якобы незаконном ношении им государственных наград РФ. Ранее "Коммерсант" писал, что трое ветеранов спецназа и трое участников СВО направили в гордуму обращение с просьбой заслушать депутата Иванова на предмет законности ношения им ордена Мужества и медали СССР "За отвагу", с которой он якобы запечатлен на фото в соцсетях, провести проверку и лишить политика мандата. Также, по данным издания, авторы письма обратились в полицию с просьбой провести проверку на предмет возможного незаконного оборота наград. "Мне сообщили, что имеет место быть обращение ветеранов боевых действий, вроде бы участников СВО, вроде бы спецназа в Пензенскую городскую думу с просьбой уточнить, имею ли я право носить государственные награды. Хочу сказать для всех... Все имеющиеся у меня государственные награды подтверждены наградными удостоверениями, подписанными президентом РФ", - сказал Иванов на видео, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что готов на встрече с ветеранами, выступившими авторами обращения, предъявить все документы. По его словам, широкую огласку этой ситуации придают люди, которые имеют с ним личный контакт. "Это люди, у которых есть мой телефон, которые могли бы позвонить, задать вопрос, получить ответ... В этот раз эти люди поступили иначе, решили хайпануть, как говорится, набрать лайков, раздуть огонек, но, к сожалению, я вам честно скажу, у вас это не получится", - добавил парламентарий. Согласно данным на сайте гордумы, Иванов родился 30 декабря 1975 года в Пензе. С 1994 по 1996 год проходил срочную службу в ВС РФ, в разведывательной роте 7-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, был направлен для дальнейшего прохождения службы в отдельный батальон ООН в бывшей Югославии. Является ветераном боевых действий. Член правления региональной общественной организации "Ветеранов боевых действий "Росичи", член "Союза десантников России", Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", возглавляет региональное отделение общероссийской общественной организации военных инвалидов "Воин". В 2017 году Иванов вступил в КПРФ, где с 2020 года был первым секретарем Первомайского райкома Пензы. В июле 2022 года по собственному желанию покинул КПРФ, с сентября 2022 года по сентябрь 2024 года входил в состав депутатской группы "Независимый депутат", а с 31 января 2024 года является членом партии "Единая Россия". Депутат Пензенской городской думы VII и действующего VIII созывов. По данным гордумы, депутат награжден орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью ООН "За службу миру", знаком отличия "За службу в военной разведке ВДВ", медалью министерства обороны РФ "За помощь и милосердие".

https://ria.ru/20250320/deputat-2006326134.html

https://ria.ru/20250320/veteran-2006255406.html

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россия, пенза, ссср, алексей иванов, единая россия, пензенская городская дума, оон