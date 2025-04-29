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БРИКС осудила массовые убийства людей в Сирии - РИА Новости, 29.04.2025
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21:36 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/briks-2014206253.html
БРИКС осудила массовые убийства людей в Сирии
БРИКС осудила массовые убийства людей в Сирии - РИА Новости, 29.04.2025
БРИКС осудила массовые убийства людей в Сирии
Страны БРИКС осудили массовые убийства мирных жителей в сирийских провинциях Латакия и Тартус, совершенные с 6 марта, говорится в тесте декларации по итогам... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T21:36:00+03:00
2025-04-29T21:36:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Страны БРИКС осудили массовые убийства мирных жителей в сирийских провинциях Латакия и Тартус, совершенные с 6 марта, говорится в тесте декларации по итогам встречи министров иностранных дел объединения. "Министры... осудили широкомасштабное насилие, совершенное в сирийских провинциях Латакия и Тартус с 6 марта, включая массовые убийства мирных жителей среди представителей алавитской общины", — говорится в документе.
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в мире, латакия (город), тартус (мухафаза), брикс
В мире, Латакия (город), Тартус (мухафаза), БРИКС
БРИКС осудила массовые убийства людей в Сирии

БРИКС осудила массовые убийства людей в сирийских провинциях Латакия и Тартус

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМорской порт Латакия в Сирии
Морской порт Латакия в Сирии - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Морской порт Латакия в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Страны БРИКС осудили массовые убийства мирных жителей в сирийских провинциях Латакия и Тартус, совершенные с 6 марта, говорится в тесте декларации по итогам встречи министров иностранных дел объединения.
«
"Министры... осудили широкомасштабное насилие, совершенное в сирийских провинциях Латакия и Тартус с 6 марта, включая массовые убийства мирных жителей среди представителей алавитской общины", — говорится в документе.
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В миреЛатакия (город)Тартус (мухафаза)БРИКС
 
 
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