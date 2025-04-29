https://ria.ru/20250429/briks-2014206253.html

БРИКС осудила массовые убийства людей в Сирии

БРИКС осудила массовые убийства людей в Сирии - РИА Новости, 29.04.2025

БРИКС осудила массовые убийства людей в Сирии

Страны БРИКС осудили массовые убийства мирных жителей в сирийских провинциях Латакия и Тартус, совершенные с 6 марта, говорится в тесте декларации по итогам... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T21:36:00+03:00

2025-04-29T21:36:00+03:00

2025-04-29T21:36:00+03:00

в мире

латакия (город)

тартус (мухафаза)

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Страны БРИКС осудили массовые убийства мирных жителей в сирийских провинциях Латакия и Тартус, совершенные с 6 марта, говорится в тесте декларации по итогам встречи министров иностранных дел объединения. "Министры... осудили широкомасштабное насилие, совершенное в сирийских провинциях Латакия и Тартус с 6 марта, включая массовые убийства мирных жителей среди представителей алавитской общины", — говорится в документе.

https://ria.ru/20250309/sirija-2003947811.html

латакия (город)

тартус (мухафаза)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, латакия (город), тартус (мухафаза), брикс