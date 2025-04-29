Внук де Голля призвал создавать мир в рамках БРИКС
Пьер де Голль: нужно создавать мир, который будет развиваться в рамках БРИКС
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль за круглым столом "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве"
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль за круглым столом "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве". Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. Внук генерала Шарля де Голля – основателя и первого президента Пятой Французской республики Пьер де Голль считает, что нужно создавать мир, который будет развиваться в рамках БРИКС и противодействовать блокам, пытающимся развязывать войны.
Международный форум Союзного государства России и Белоруссии "Великое наследие — общее будущее" стартовал в Волгограде 28 апреля. Кроме делегатов из России и Белоруссии, в Волгоград прибыли парламентарии из других стран СНГ, а также делегации Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств.
"Мы должны создавать мир, который будет развиваться в рамках БРИКС и противодействовать блокам, стремящимся развязать войну. Мы должны воспользоваться этим шансом, чтобы помнить уроки истории, которые позволят понять, что провоцирует развитие нацизма и фашизма", - сказал он на пленарном заседании международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".
Де Голль подчеркнул, что западные элиты забывают историю, пытаются переписать моральные ценности, что приводит к нестабильности, моральной пустоте, отсутствию духовности и ценностей. "Я считаю, именно ценности и духовность помогают бороться, служат для создания справедливого мира", - полагает он.
По мнению де Голля, мир должен помнить кто развязывает хаос, в том числе экономический. "К сожалению, есть державы, которые провоцируют и финансируют хаос. Он создает чувство уязвимости, которое искусственно поддерживает доллар и американскую экономику", - заключил он.