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Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в Бресте
Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в Бресте - РИА Новости, 29.04.2025
Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в Бресте
Очередная сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в июне в Бресте, сообщил во вторник председатель нижней палаты белорусского парламента... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:28:00+03:00
2025-04-29T17:28:00+03:00
2025-04-29T17:28:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
брест
россия
белоруссия
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ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. Очередная сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в июне в Бресте, сообщил во вторник председатель нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко. "Парламентское собрание состоится в Беларуси, в июне месяце, в городе Брест", - сказал Сергеенко на международном форуме "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде. В декабре в Москве прошла 67-я сессия парламентского собрания Союза Белоруссии и России, где парламентарии, в частности, рассмотрели бюджет Союзного государства на 2025 год, а также обсудили вопросы гармонизации законодательства о приграничном сотрудничестве.
https://ria.ru/20250428/belorussija-2013919365.html
брест
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брест, россия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Брест, Россия, Белоруссия
Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в Бресте
Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России пройдет в июне в Бресте