Рейтинг@Mail.ru
Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в Бресте - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:28 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/brest-2014137899.html
Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в Бресте
Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в Бресте - РИА Новости, 29.04.2025
Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в Бресте
Очередная сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в июне в Бресте, сообщил во вторник председатель нижней палаты белорусского парламента... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:28:00+03:00
2025-04-29T17:28:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
брест
россия
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014136725_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_25123288557a15cd8f19a5f416f45e4c.jpg
ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. Очередная сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в июне в Бресте, сообщил во вторник председатель нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко. "Парламентское собрание состоится в Беларуси, в июне месяце, в городе Брест", - сказал Сергеенко на международном форуме "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде. В декабре в Москве прошла 67-я сессия парламентского собрания Союза Белоруссии и России, где парламентарии, в частности, рассмотрели бюджет Союзного государства на 2025 год, а также обсудили вопросы гармонизации законодательства о приграничном сотрудничестве.
https://ria.ru/20250428/belorussija-2013919365.html
брест
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014136725_398:0:3127:2047_1920x0_80_0_0_5623f7892d868d0d5d2639718903e181.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брест, россия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Брест, Россия, Белоруссия
Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в Бресте

Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России пройдет в июне в Бресте

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗаседание совета Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Могилёве в 2024 году
Заседание совета Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Могилёве в 2024 году - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. Очередная сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в июне в Бресте, сообщил во вторник председатель нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко.
"Парламентское собрание состоится в Беларуси, в июне месяце, в городе Брест", - сказал Сергеенко на международном форуме "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде.
Председатель нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Белорусские парламентарии призвали защищать общую с РФ историю от подделок
28 апреля, 19:19
В декабре в Москве прошла 67-я сессия парламентского собрания Союза Белоруссии и России, где парламентарии, в частности, рассмотрели бюджет Союзного государства на 2025 год, а также обсудили вопросы гармонизации законодательства о приграничном сотрудничестве.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБрестРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала