https://ria.ru/20250429/brest-2014137899.html

Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в Бресте

Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в Бресте - РИА Новости, 29.04.2025

Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в Бресте

Очередная сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в июне в Бресте, сообщил во вторник председатель нижней палаты белорусского парламента... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:28:00+03:00

2025-04-29T17:28:00+03:00

2025-04-29T17:28:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

брест

россия

белоруссия

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ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. Очередная сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в июне в Бресте, сообщил во вторник председатель нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко. "Парламентское собрание состоится в Беларуси, в июне месяце, в городе Брест", - сказал Сергеенко на международном форуме "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде. В декабре в Москве прошла 67-я сессия парламентского собрания Союза Белоруссии и России, где парламентарии, в частности, рассмотрели бюджет Союзного государства на 2025 год, а также обсудили вопросы гармонизации законодательства о приграничном сотрудничестве.

https://ria.ru/20250428/belorussija-2013919365.html

брест

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

брест, россия, белоруссия