Рейтинг@Mail.ru
Премьер Испании рассказал, кто помог стране преодолеть блэкаут - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/blekaut-2014081075.html
Премьер Испании рассказал, кто помог стране преодолеть блэкаут
Премьер Испании рассказал, кто помог стране преодолеть блэкаут - РИА Новости, 29.04.2025
Премьер Испании рассказал, кто помог стране преодолеть блэкаут
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что восстановление электроснабжения в стране после масштабного блэкаута стало возможным благодаря помощи Франции и... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:16:00+03:00
2025-04-29T15:16:00+03:00
в мире
испания
франция
марокко
педро санчес
евросоюз
отключение электричества в европе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818383351_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_951dfaccf5f95c31c062ba3fec75d9a4.jpg
МАДРИД, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что восстановление электроснабжения в стране после масштабного блэкаута стало возможным благодаря помощи Франции и Марокко, а также работе газовых и гидроэлектростанций. "Восстановление энергоснабжения было достигнуто благодаря соединениям с Францией и Марокко, а также за счет комбинированных газовых циклов и гидроэлектростанций. Граждане должны знать, что атомные электростанции, напротив, стали проблемой, поскольку в момент отключения были остановлены", - сказал Санчес на пресс-конференции после заседания Совета министров. Премьер сообщил о создании правительственной комиссии для расследования причин аварии и потребовал от операторов энергосистемы обеспечить надёжность инфраструктуры. "То, что произошло, не должно повториться никогда", - подчеркнул он. Правительство также намерено потребовать ответственности от частных операторов, если их вина будет установлена. Санчес подчеркнул, что расследование будет всесторонним. Его правительство не исключает ни одной гипотезы и будет использовать все доступные механизмы, включая независимый анализ на уровне ЕС. При этом, он обратил внимание, что, по предварительным данным компании-оператора электросетей Red Eléctrica, авария не была вызвана кибератакой. По словам премьера, мобильная связь и оптоволоконный интернет восстановлены в 90% страны, нормализована работа аэропортов, портов и автомагистралей. Однако перебои сохраняются в железнодорожном сообщении. Кроме того, Санчес отметил, что вооружённые силы Испании и подразделение экстренного реагирования продолжают оказывать поддержку гражданам. Власти также приняли решение использовать трехдневный запас стратегических резервов нефтепродуктов для обеспечения устойчивости в период восстановления. Глава правительства призвал граждан доверять только официальной информации и выразил благодарность за проявленные спокойствие и солидарность. Во вторник Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании восстановлено. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.
https://ria.ru/20250429/blekaut-2014055594.html
https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014029234.html
https://ria.ru/20250429/ispaniya-2013958256.html
https://ria.ru/20250429/blekaut-2014072642.html
испания
франция
марокко
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818383351_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_934c74ee81fdb28b5c902420ef1b1a69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, франция, марокко, педро санчес, евросоюз, отключение электричества в европе
В мире, Испания, Франция, Марокко, Педро Санчес, Евросоюз, Отключение электричества в Европе
Премьер Испании рассказал, кто помог стране преодолеть блэкаут

Премьер Испании Санчес: энергоснабжение восстановили благодаря Франции и Марокко

© AP Photo / Armin DurgutПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Armin Durgut
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что восстановление электроснабжения в стране после масштабного блэкаута стало возможным благодаря помощи Франции и Марокко, а также работе газовых и гидроэлектростанций.
«
"Восстановление энергоснабжения было достигнуто благодаря соединениям с Францией и Марокко, а также за счет комбинированных газовых циклов и гидроэлектростанций. Граждане должны знать, что атомные электростанции, напротив, стали проблемой, поскольку в момент отключения были остановлены", - сказал Санчес на пресс-конференции после заседания Совета министров.
Полиция оцепила главный вход железнодорожного вокзала во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Испания проведет расследование блэкаута из-за возможного саботажа
Вчера, 14:13
Премьер сообщил о создании правительственной комиссии для расследования причин аварии и потребовал от операторов энергосистемы обеспечить надёжность инфраструктуры.
«
"То, что произошло, не должно повториться никогда", - подчеркнул он.
Правительство также намерено потребовать ответственности от частных операторов, если их вина будет установлена.
Зрители на теннисном турнире Madrid Open во время всеобщего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Жители Мадрида рассказали, что происходило во время блэкаута
Вчера, 12:39
Санчес подчеркнул, что расследование будет всесторонним. Его правительство не исключает ни одной гипотезы и будет использовать все доступные механизмы, включая независимый анализ на уровне ЕС.
При этом, он обратил внимание, что, по предварительным данным компании-оператора электросетей Red Eléctrica, авария не была вызвана кибератакой.
По словам премьера, мобильная связь и оптоволоконный интернет восстановлены в 90% страны, нормализована работа аэропортов, портов и автомагистралей. Однако перебои сохраняются в железнодорожном сообщении.
Три человека идут по улице со свечами во время отключения электроэнергии по всей Испании - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Полиция Испании предупредила о попытках мошенничества на фоне блэкаута
Вчера, 02:48
Кроме того, Санчес отметил, что вооружённые силы Испании и подразделение экстренного реагирования продолжают оказывать поддержку гражданам. Власти также приняли решение использовать трехдневный запас стратегических резервов нефтепродуктов для обеспечения устойчивости в период восстановления.
Глава правительства призвал граждан доверять только официальной информации и выразил благодарность за проявленные спокойствие и солидарность.
Во вторник Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании восстановлено.
Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.
Люди в супермаркете во время массового отключения электроэнергии в Памплоне, северная Испания - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Эксперт назвал причину отключения света в Испании и Португалии
Вчера, 14:57
 
В миреИспанияФранцияМароккоПедро СанчесЕвросоюзОтключение электричества в Европе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала