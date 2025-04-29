https://ria.ru/20250429/blekaut-2014081075.html
Премьер Испании рассказал, кто помог стране преодолеть блэкаут
Премьер Испании рассказал, кто помог стране преодолеть блэкаут - РИА Новости, 29.04.2025
Премьер Испании рассказал, кто помог стране преодолеть блэкаут
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что восстановление электроснабжения в стране после масштабного блэкаута стало возможным благодаря помощи Франции и... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:16:00+03:00
2025-04-29T15:16:00+03:00
2025-04-29T15:16:00+03:00
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отключение электричества в европе
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МАДРИД, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что восстановление электроснабжения в стране после масштабного блэкаута стало возможным благодаря помощи Франции и Марокко, а также работе газовых и гидроэлектростанций. "Восстановление энергоснабжения было достигнуто благодаря соединениям с Францией и Марокко, а также за счет комбинированных газовых циклов и гидроэлектростанций. Граждане должны знать, что атомные электростанции, напротив, стали проблемой, поскольку в момент отключения были остановлены", - сказал Санчес на пресс-конференции после заседания Совета министров. Премьер сообщил о создании правительственной комиссии для расследования причин аварии и потребовал от операторов энергосистемы обеспечить надёжность инфраструктуры. "То, что произошло, не должно повториться никогда", - подчеркнул он. Правительство также намерено потребовать ответственности от частных операторов, если их вина будет установлена. Санчес подчеркнул, что расследование будет всесторонним. Его правительство не исключает ни одной гипотезы и будет использовать все доступные механизмы, включая независимый анализ на уровне ЕС. При этом, он обратил внимание, что, по предварительным данным компании-оператора электросетей Red Eléctrica, авария не была вызвана кибератакой. По словам премьера, мобильная связь и оптоволоконный интернет восстановлены в 90% страны, нормализована работа аэропортов, портов и автомагистралей. Однако перебои сохраняются в железнодорожном сообщении. Кроме того, Санчес отметил, что вооружённые силы Испании и подразделение экстренного реагирования продолжают оказывать поддержку гражданам. Власти также приняли решение использовать трехдневный запас стратегических резервов нефтепродуктов для обеспечения устойчивости в период восстановления. Глава правительства призвал граждан доверять только официальной информации и выразил благодарность за проявленные спокойствие и солидарность. Во вторник Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании восстановлено. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.
https://ria.ru/20250429/blekaut-2014055594.html
https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014029234.html
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в мире, испания, франция, марокко, педро санчес, евросоюз, отключение электричества в европе
В мире, Испания, Франция, Марокко, Педро Санчес, Евросоюз, Отключение электричества в Европе
Премьер Испании рассказал, кто помог стране преодолеть блэкаут
Премьер Испании Санчес: энергоснабжение восстановили благодаря Франции и Марокко
МАДРИД, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что восстановление электроснабжения в стране после масштабного блэкаута стало возможным благодаря помощи Франции и Марокко, а также работе газовых и гидроэлектростанций.
«
"Восстановление энергоснабжения было достигнуто благодаря соединениям с Францией и Марокко, а также за счет комбинированных газовых циклов и гидроэлектростанций. Граждане должны знать, что атомные электростанции, напротив, стали проблемой, поскольку в момент отключения были остановлены", - сказал Санчес на пресс-конференции после заседания Совета министров.
Премьер сообщил о создании правительственной комиссии для расследования причин аварии и потребовал от операторов энергосистемы обеспечить надёжность инфраструктуры.
«
"То, что произошло, не должно повториться никогда", - подчеркнул он.
Правительство также намерено потребовать ответственности от частных операторов, если их вина будет установлена.
Санчес
подчеркнул, что расследование будет всесторонним. Его правительство не исключает ни одной гипотезы и будет использовать все доступные механизмы, включая независимый анализ на уровне ЕС
.
При этом, он обратил внимание, что, по предварительным данным компании-оператора электросетей Red Eléctrica, авария не была вызвана кибератакой.
По словам премьера, мобильная связь и оптоволоконный интернет восстановлены в 90% страны, нормализована работа аэропортов, портов и автомагистралей. Однако перебои сохраняются в железнодорожном сообщении.
Кроме того, Санчес отметил, что вооружённые силы Испании
и подразделение экстренного реагирования продолжают оказывать поддержку гражданам. Власти также приняли решение использовать трехдневный запас стратегических резервов нефтепродуктов для обеспечения устойчивости в период восстановления.
Глава правительства призвал граждан доверять только официальной информации и выразил благодарность за проявленные спокойствие и солидарность.
Во вторник Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании восстановлено.
Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию
, Францию
и Андорру
. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.