https://ria.ru/20250429/blekaut-2014072642.html

Эксперт назвал причину отключения света в Испании и Португалии

Эксперт назвал причину отключения света в Испании и Португалии - РИА Новости, 29.04.2025

Эксперт назвал причину отключения света в Испании и Португалии

Отключение электроэнергии в Испании и Португалии могли быть вызваны редким явлением, связанным с резкими перепадами атмосферного давления, из-за которого... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:57:00+03:00

2025-04-29T14:57:00+03:00

2025-04-29T17:12:00+03:00

испания

португалия

франция

педро санчес

отключение электричества в европе

в мире

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Отключение электроэнергии в Испании и Португалии могли быть вызваны редким явлением, связанным с резкими перепадами атмосферного давления, из-за которого релейная защита энергосистемы автоматически отключила подачу электроэнергии, такое мнение высказал РИА Новости главный редактор онлайн-журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич. "Есть такое явление, известное достаточно давно... акустические колебания, которые происходят при большом перепаде давления. Низкое давление у поверхности земли, резко появившийся циклон с его высоким давлением "лупит" вниз - пошла вибрация воздуха, которая просто "мотает" провода (линии электропередачи - ред.). Увидев такие колебания, релейная защита сработала автоматически. Эта самая индуцированная (то есть наведенная) атмосферная вибрация - явление чрезвычайно редкое, потому какой-то специальной защиты никто и не думал изобретать", - пояснил эксперт. Марцинкевич отметил, что это лишь один из вариантов причин отключения электричества, и анализ возникновения аварии еще проводится. Оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica сообщала, что массовые отключения света были вызваны перепадом потока энергии. А премьер Испании Педро Санчес заявил, что причиной блэкаута стала внезапная потеря 15 ГВт энергии за 5 секунд, что составляло на тот момент примерно 60% от потребностей страны. Эксперт также добавил, что на сайте ENTSO-E (Энергетического объединения Евросоюза) сообщалось, что на солнечных электростанциях было отключено 9 ГВт мощностей, на гидроэлектростанциях - 1,7 ГВт, на тепловых электростанциях - 1,5 ГВт и на атомных электростанциях - 2,4 ГВт. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров, остановилось метро и все железнодорожные перевозки, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Через сутки оператор электросетей Испании Red Eléctrica сообщил, что работа систем электроснабжения в стране нормализована. Причина блэкаута выясняется.

https://ria.ru/20250429/ispanija-2014060822.html

https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014029234.html

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португалия

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испания, португалия, франция, педро санчес, отключение электричества в европе, в мире