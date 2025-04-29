Эксперт назвал причину отключения света в Испании и Португалии
Аналитик Марцинкевич: блэкаут в Испании могло вызвать атмосферное явление
© Getty Images / Anadolu/Burak AkbulutЛюди ждут возобновления движения транспорта в Мадриде, Испания
© Getty Images / Anadolu/Burak Akbulut
Люди ждут возобновления движения транспорта в Мадриде, Испания
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Отключение электроэнергии в Испании и Португалии могли быть вызваны редким явлением, связанным с резкими перепадами атмосферного давления, из-за которого релейная защита энергосистемы автоматически отключила подачу электроэнергии, такое мнение высказал РИА Новости главный редактор онлайн-журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.
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"Есть такое явление, известное достаточно давно... акустические колебания, которые происходят при большом перепаде давления. Низкое давление у поверхности земли, резко появившийся циклон с его высоким давлением "лупит" вниз - пошла вибрация воздуха, которая просто "мотает" провода (линии электропередачи - ред.). Увидев такие колебания, релейная защита сработала автоматически. Эта самая индуцированная (то есть наведенная) атмосферная вибрация - явление чрезвычайно редкое, потому какой-то специальной защиты никто и не думал изобретать", - пояснил эксперт.
Марцинкевич отметил, что это лишь один из вариантов причин отключения электричества, и анализ возникновения аварии еще проводится. Оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica сообщала, что массовые отключения света были вызваны перепадом потока энергии. А премьер Испании Педро Санчес заявил, что причиной блэкаута стала внезапная потеря 15 ГВт энергии за 5 секунд, что составляло на тот момент примерно 60% от потребностей страны.
Эксперт также добавил, что на сайте ENTSO-E (Энергетического объединения Евросоюза) сообщалось, что на солнечных электростанциях было отключено 9 ГВт мощностей, на гидроэлектростанциях - 1,7 ГВт, на тепловых электростанциях - 1,5 ГВт и на атомных электростанциях - 2,4 ГВт.
Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров, остановилось метро и все железнодорожные перевозки, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Через сутки оператор электросетей Испании Red Eléctrica сообщил, что работа систем электроснабжения в стране нормализована. Причина блэкаута выясняется.