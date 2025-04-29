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Испания проведет расследование блэкаута из-за возможного саботажа - РИА Новости, 29.04.2025
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14:13 29.04.2025 (обновлено: 14:56 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/blekaut-2014055594.html
Испания проведет расследование блэкаута из-за возможного саботажа
Испания проведет расследование блэкаута из-за возможного саботажа - РИА Новости, 29.04.2025
Испания проведет расследование блэкаута из-за возможного саботажа
Национальный суд Испании начал предварительное расследование, чтобы выяснить, не был ли масштабный блэкаут следствием "акта саботажа", передает агентство Europa РИА Новости, 29.04.2025
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2025-04-29T14:56:00+03:00
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в мире
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антониу кошта
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отключение электричества в европе
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Национальный суд Испании начал предварительное расследование, чтобы выяснить, не был ли масштабный блэкаут следствием "акта саботажа", передает агентство Europa Press.&quot;Судья Национального суда Испании Хосе Луис Калама инициировал предварительное расследование, стало ли отключение испанской электросети &lt;...&gt; следствием акта информационного саботажа критической инфраструктуры&quot;, —говорится в материале.Как указывается в документе, причина произошедшего до сих пор неизвестна, однако кибертерроризм пока не исключают. Если цель предполагаемых злоумышленников заключалась в подрыве конституционного порядка в стране или срыве работы жизненно важных служб, то это могут признать актом терроризма, поясняет издание. Во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что работа систем электроснабжения в королевстве нормализована после произошедшего накануне масштабного блэкаута.Отключения электричества и связи зафиксировали в понедельник в Испании и Португалии. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Серьезные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрида — Барахас. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.Отключения наблюдались также в Андорре и, по словам некоторых пользователей, на части территории Франции.Помимо Андорры и Франции, сбой затронул Португалию. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где вышли из строя светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены.В Испании объявили чрезвычайное положение.
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Блэкаут в Западной Европе. В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества
Сбой в энергосистеме затронул сотни предприятий, жилых домов и мобильные сети. В Мадриде отмечены серьезные перебои в работе международного аэропорта Барахас, а движение на дорогах осложнилось из-за неработающих светофоров. Отключение электроэнергии привело к остановке поездов, а в метро Мадрида и Барселоны пассажирам пришлось эвакуироваться.
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испания, в мире, португалия, франция, антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе, мадрид
Испания, В мире, Португалия, Франция, Антониу Кошта, Евросовет, Отключение электричества в Европе, Мадрид
Испания проведет расследование блэкаута из-за возможного саботажа

Суд в Испании установит причины блэкаута, чтобы выяснить, не был ли он саботажем

© AP Photo / Emilio MorenattiПолиция оцепила главный вход железнодорожного вокзала во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания
Полиция оцепила главный вход железнодорожного вокзала во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Полиция оцепила главный вход железнодорожного вокзала во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Национальный суд Испании начал предварительное расследование, чтобы выяснить, не был ли масштабный блэкаут следствием "акта саботажа", передает агентство Europa Press.
«

"Судья Национального суда Испании Хосе Луис Калама инициировал предварительное расследование, стало ли отключение испанской электросети <...> следствием акта информационного саботажа критической инфраструктуры", —говорится в материале.

Как указывается в документе, причина произошедшего до сих пор неизвестна, однако кибертерроризм пока не исключают. Если цель предполагаемых злоумышленников заключалась в подрыве конституционного порядка в стране или срыве работы жизненно важных служб, то это могут признать актом терроризма, поясняет издание.
Во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что работа систем электроснабжения в королевстве нормализована после произошедшего накануне масштабного блэкаута.
Отключения электричества и связи зафиксировали в понедельник в Испании и Португалии. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Серьезные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрида — Барахас. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.
Зрители на теннисном турнире Madrid Open во время всеобщего отключения электроэнергии в Мадриде. - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Журналист неожиданно высказался о блэкауте в Европе, показав фото Путина
28 апреля, 20:12
Отключения наблюдались также в Андорре и, по словам некоторых пользователей, на части территории Франции.
Помимо Андорры и Франции, сбой затронул Португалию. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где вышли из строя светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены.
В Испании объявили чрезвычайное положение.
Хаос и паника: масштабное отключение электроэнергии в Европе
© AP Photo / Emilio Morenatti

Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании.

Люди у закрытой станции метро во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания

Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании.

© AP Photo / Emilio Morenatti
1 из 9
© AP Photo / Miguel Oses

Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.

Люди в супермаркете во время массового отключения электроэнергии в Памплоне, северная Испания

Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.

© AP Photo / Miguel Oses
2 из 9
© Getty Images / Anadolu

На фото: отключенные светофоры в Испании.

Отключенные светофоры в Испании

На фото: отключенные светофоры в Испании.

© Getty Images / Anadolu
3 из 9
© Getty Images / Anadolu

Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки.

Станция метро в Мадриде во время масштабного отключения электроэнергии

Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки.

© Getty Images / Anadolu
4 из 9
© Getty Images / Adri Salido

В аэропортах отключение света привело к массовым отменам и задержкам рейсов.

На фото: люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне.

Люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне, Португалия

В аэропортах отключение света привело к массовым отменам и задержкам рейсов.

На фото: люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне.

© Getty Images / Adri Salido
5 из 9
© Getty Images / Sandra Montanez

Из-за отключения электроэнергии в магазинах образовались очереди.

Покупатели и сотрудники продуктового магазина во время общего отключения электроэнергии в Барселоне, Испания

Из-за отключения электроэнергии в магазинах образовались очереди.

© Getty Images / Sandra Montanez
6 из 9
© Getty Images / Adri Salido

На фото: офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия.

Офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия

На фото: офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия.

© Getty Images / Adri Salido
7 из 9
© Getty Images / Europa Press News

В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.

Сотрудник муниципальной полиции регулирует движение транспорта после отключения электроэнергии в Мадриде, Испания

В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.

© Getty Images / Europa Press News
8 из 9
© AP Photo / Manu Fernandez

На следующий день подачу электроэнергии удалось восстановить в большей части городов.

Зрители на теннисном турнире Madrid Open во время общего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания

На следующий день подачу электроэнергии удалось восстановить в большей части городов.

© AP Photo / Manu Fernandez
9 из 9

Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании.

© AP Photo / Emilio Morenatti
1 из 9

Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.

© AP Photo / Miguel Oses
2 из 9

На фото: отключенные светофоры в Испании.

© Getty Images / Anadolu
3 из 9

Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки.

© Getty Images / Anadolu
4 из 9

В аэропортах отключение света привело к массовым отменам и задержкам рейсов.

На фото: люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне.

© Getty Images / Adri Salido
5 из 9

Из-за отключения электроэнергии в магазинах образовались очереди.

© Getty Images / Sandra Montanez
6 из 9

На фото: офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия.

© Getty Images / Adri Salido
7 из 9

В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.

© Getty Images / Europa Press News
8 из 9

На следующий день подачу электроэнергии удалось восстановить в большей части городов.

© AP Photo / Manu Fernandez
9 из 9
 
ИспанияВ миреПортугалияФранцияАнтониу КоштаЕвросоветОтключение электричества в ЕвропеМадрид
 
 
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