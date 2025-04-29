https://ria.ru/20250429/blekaut-2014055594.html

Испания проведет расследование блэкаута из-за возможного саботажа

Испания проведет расследование блэкаута из-за возможного саботажа - РИА Новости, 29.04.2025

Испания проведет расследование блэкаута из-за возможного саботажа

Национальный суд Испании начал предварительное расследование, чтобы выяснить, не был ли масштабный блэкаут следствием "акта саботажа", передает агентство Europa РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:13:00+03:00

2025-04-29T14:13:00+03:00

2025-04-29T14:56:00+03:00

испания

в мире

португалия

франция

антониу кошта

евросовет

отключение электричества в европе

мадрид

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2013999572_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_5a0f0470b43f0efb51c1509335e14143.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Национальный суд Испании начал предварительное расследование, чтобы выяснить, не был ли масштабный блэкаут следствием "акта саботажа", передает агентство Europa Press."Судья Национального суда Испании Хосе Луис Калама инициировал предварительное расследование, стало ли отключение испанской электросети <...> следствием акта информационного саботажа критической инфраструктуры", —говорится в материале.Как указывается в документе, причина произошедшего до сих пор неизвестна, однако кибертерроризм пока не исключают. Если цель предполагаемых злоумышленников заключалась в подрыве конституционного порядка в стране или срыве работы жизненно важных служб, то это могут признать актом терроризма, поясняет издание. Во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что работа систем электроснабжения в королевстве нормализована после произошедшего накануне масштабного блэкаута.Отключения электричества и связи зафиксировали в понедельник в Испании и Португалии. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Серьезные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрида — Барахас. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.Отключения наблюдались также в Андорре и, по словам некоторых пользователей, на части территории Франции.Помимо Андорры и Франции, сбой затронул Португалию. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где вышли из строя светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены.В Испании объявили чрезвычайное положение.

https://ria.ru/20250428/evropa-2013927651.html

испания

португалия

франция

мадрид

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Блэкаут в Западной Европе. В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества Сбой в энергосистеме затронул сотни предприятий, жилых домов и мобильные сети. В Мадриде отмечены серьезные перебои в работе международного аэропорта Барахас, а движение на дорогах осложнилось из-за неработающих светофоров. Отключение электроэнергии привело к остановке поездов, а в метро Мадрида и Барселоны пассажирам пришлось эвакуироваться. 2025-04-29T14:13 true PT1M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

испания, в мире, португалия, франция, антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе, мадрид