https://ria.ru/20250429/berlin-2014039819.html

Медведев: упорство Германии в отправке танков заканчивалось в Берлине

Медведев: упорство Германии в отправке танков заканчивалось в Берлине - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев: упорство Германии в отправке танков заканчивалось в Берлине

Упорствование Германией в отправке своих танков на территорию России обычно приводило к тому, что такие события заканчивались в самом Берлине, заявил... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T13:03:00+03:00

2025-04-29T13:03:00+03:00

2025-04-29T13:03:00+03:00

общество

россия

москва

германия

дмитрий медведев

российское общество "знание"

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Упорствование Германией в отправке своих танков на территорию России обычно приводило к тому, что такие события заканчивались в самом Берлине, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Если они (Германия - ред.) так упорствуют в посылке своих танков, которые находятся на нашей территории и воюют с нашей страной, с нашими людьми, то такие события обычно заканчивались в самом Берлине", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014007844.html

россия

москва

германия

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Максим Зубков

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