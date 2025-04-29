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Банки США продали весь долг Маска для покупки Twitter, пишут СМИ
Банки США продали весь долг Маска для покупки Twitter, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2025
Банки США продали весь долг Маска для покупки Twitter, пишут СМИ
Группа ведущих банков США полностью перепродала весь долговой портфель, который они предоставили Илону Маску в 2022 году для покупки соцсети Twitter (сейчас... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T02:20:00+03:00
2025-04-29T02:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Группа ведущих банков США полностью перепродала весь долговой портфель, который они предоставили Илону Маску в 2022 году для покупки соцсети Twitter (сейчас называется X), пишет газета Wall Street Journal. "В понедельник, по словам людей, знакомых с ситуацией, банки реализовали последнюю часть долга, предоставленного для поглощения Twitter Маском в 2022 году. Кредиты на сумму 1,2 миллиарда долларов были проданы по цене 98 центов за доллар", - сообщает WSJ. В апреле 2022 года Morgan Stanley, Bank of America и пять других банков согласились профинансировать покупку Twitter Илоном Маском, рассчитывая заработать миллионы на комиссионных от последующей продажи долга инвесторам. Однако к моменту завершения сделки рыночная ситуация ухудшилась, и инвесторы не проявили интереса к долгам Twitter. В результате невостребованные кредиты остались на балансе банков более двух лет. После избрания Дональда Трампа и укрепления отношений между американским предпринимателем и президентом, интерес инвесторов к компании Маска возрос. Благодаря возвращению рекламодателей, включая Amazon, Маску удалось привлечь капитал для X, которую впоследствии объединили с xAI. Общая оценка всего предприятия составила 113 миллиардов долларов.
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экономика, сша, илон маск, дональд трамп, twitter, morgan stanley , bank of america
Экономика, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Twitter, Morgan Stanley , Bank of America
Банки США продали весь долг Маска для покупки Twitter, пишут СМИ
WSJ: ведущие банки США продали долги, предоставленные Маску для покупки Twitter