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Путин присвоил аэропорту Волгограда название Сталинград - РИА Новости, 30.04.2025
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23:48 29.04.2025 (обновлено: 00:18 30.04.2025)
https://ria.ru/20250429/aeroport-2014222233.html
Путин присвоил аэропорту Волгограда название Сталинград
Путин присвоил аэропорту Волгограда название Сталинград - РИА Новости, 30.04.2025
Путин присвоил аэропорту Волгограда название Сталинград
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования "Сталинград", сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-29T23:48:00+03:00
2025-04-30T00:18:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования "Сталинград", сообщает пресс-служба Кремля."В целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной воне 1941-1945 годов постановляю: 1. Присвоить международному аэропорту Волгоград историческое наименование "Сталинград". 2. Установить, что: присвоенное международному аэропорту Волгоград историческое наименование не является составной частью установленного наименования этого географического объекта", - говорится в документе.Также уточняется, что присвоение международному аэропорту Волгоград исторического наименования не влечет за собой изменение установленного наименования этого географического объекта.Глава государства во вторник в ходе поездки в Волгоград провел отдельную встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Тот передал президенту просьбу присвоить аэропорту историческое наименование "Сталинград" — с таким предложением к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции. Путин эту просьбу поддержал.
https://ria.ru/20250429/putin-2014219108.html
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волгоград, сталинград, россия, владимир путин
Волгоград, Сталинград, Россия, Владимир Путин
Путин присвоил аэропорту Волгограда название Сталинград

Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда названия Сталинград

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗдание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования "Сталинград", сообщает пресс-служба Кремля.
"В целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной воне 1941-1945 годов постановляю: 1. Присвоить международному аэропорту Волгоград историческое наименование "Сталинград". 2. Установить, что: присвоенное международному аэропорту Волгоград историческое наименование не является составной частью установленного наименования этого географического объекта", - говорится в документе.
Также уточняется, что присвоение международному аэропорту Волгоград исторического наименования не влечет за собой изменение установленного наименования этого географического объекта.
Глава государства во вторник в ходе поездки в Волгоград провел отдельную встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Тот передал президенту просьбу присвоить аэропорту историческое наименование "Сталинград" — с таким предложением к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции. Путин эту просьбу поддержал.
Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области А. Бочаровым - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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