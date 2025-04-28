https://ria.ru/20250428/vovan-2013874088.html
Пранкеры Вован и Лексус рассказали, кому хотели бы позвонить
Пранкеры Вован и Лексус рассказали, кому хотели бы позвонить - РИА Новости, 28.04.2025
Пранкеры Вован и Лексус рассказали, кому хотели бы позвонить
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали на просветительском марафоне "Знание. Первые" в Омске, что хотели бы позвонить... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:48:00+03:00
2025-04-28T16:48:00+03:00
2025-04-28T16:48:00+03:00
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ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали на просветительском марафоне "Знание. Первые" в Омске, что хотели бы позвонить экс-президенту США Джо Байдену и американскому предпринимателю Илону Маску. Эфир с марафона транслировался в социальных сетях. Пранкеры Вован и Лексус рассказали зрителям мероприятия о своей работе и поделились планами. Участники мероприятия поинтересовались, кому был сделан последний звонок пранкеров и с кем бы они хотели пообщаться. По словам Кузнецова, в апреле они звонили экс-президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Женщина поделилась с ними информацией о финансировании американской организацией USAID протестов в Тбилиси. "Хотелось бы пообщаться с Джо Байденом, узнать, кто же эти невидимые люди, с которыми он здоровается, которые ему что-то нашептывают. С кем еще? С Илоном Маском", – сказал Кузнецов. Свою деятельность Кузнецов и Столяров назвали пранк-журналистикой, с помощью которой добывается важная для общественности информация, а самым сложным в с своей работе назвали поиск контактов и подготовку к звонку. Также они рассказали о своих роликах, в которых объясняют, как бороться с телефонными мошенниками. Марафон "Знание. Первые" проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250219/leva-2000237740.html
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, омск, сша, грузия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), джо байден, агентство по международному развитию сша
Технологии, Омск, США, Грузия, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Джо Байден, Агентство по международному развитию США
Пранкеры Вован и Лексус рассказали, кому хотели бы позвонить
Пранкеры Вован и Лексус рассказали, что хотели бы позвонить Байдену и Маску
ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали на просветительском марафоне "Знание. Первые" в Омске, что хотели бы позвонить экс-президенту США Джо Байдену и американскому предпринимателю Илону Маску.
Эфир с марафона транслировался в социальных сетях. Пранкеры Вован и Лексус рассказали зрителям мероприятия о своей работе и поделились планами. Участники мероприятия поинтересовались, кому был сделан последний звонок пранкеров и с кем бы они хотели пообщаться. По словам Кузнецова, в апреле они звонили экс-президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Женщина поделилась с ними информацией о финансировании американской организацией USAID протестов в Тбилиси.
"Хотелось бы пообщаться с Джо Байденом, узнать, кто же эти невидимые люди, с которыми он здоровается, которые ему что-то нашептывают. С кем еще? С Илоном Маском", – сказал Кузнецов.
Свою деятельность Кузнецов и Столяров назвали пранк-журналистикой, с помощью которой добывается важная для общественности информация, а самым сложным в с своей работе назвали поиск контактов и подготовку к звонку. Также они рассказали о своих роликах, в которых объясняют, как бороться с телефонными мошенниками.
Марафон "Знание. Первые" проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.