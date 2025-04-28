https://ria.ru/20250428/vovan-2013874088.html

Пранкеры Вован и Лексус рассказали, кому хотели бы позвонить

Пранкеры Вован и Лексус рассказали, кому хотели бы позвонить - РИА Новости, 28.04.2025

Пранкеры Вован и Лексус рассказали, кому хотели бы позвонить

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали на просветительском марафоне "Знание. Первые" в Омске, что хотели бы позвонить... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:48:00+03:00

2025-04-28T16:48:00+03:00

2025-04-28T16:48:00+03:00

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сша

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владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

джо байден

агентство по международному развитию сша

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ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали на просветительском марафоне "Знание. Первые" в Омске, что хотели бы позвонить экс-президенту США Джо Байдену и американскому предпринимателю Илону Маску. Эфир с марафона транслировался в социальных сетях. Пранкеры Вован и Лексус рассказали зрителям мероприятия о своей работе и поделились планами. Участники мероприятия поинтересовались, кому был сделан последний звонок пранкеров и с кем бы они хотели пообщаться. По словам Кузнецова, в апреле они звонили экс-президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Женщина поделилась с ними информацией о финансировании американской организацией USAID протестов в Тбилиси. "Хотелось бы пообщаться с Джо Байденом, узнать, кто же эти невидимые люди, с которыми он здоровается, которые ему что-то нашептывают. С кем еще? С Илоном Маском", – сказал Кузнецов. Свою деятельность Кузнецов и Столяров назвали пранк-журналистикой, с помощью которой добывается важная для общественности информация, а самым сложным в с своей работе назвали поиск контактов и подготовку к звонку. Также они рассказали о своих роликах, в которых объясняют, как бороться с телефонными мошенниками. Марафон "Знание. Первые" проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250219/leva-2000237740.html

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омск

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технологии, омск, сша, грузия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), джо байден, агентство по международному развитию сша