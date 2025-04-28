https://ria.ru/20250428/vostochnyy-2013828246.html
Мишустин рассказал о подготовке космодрома Восточный к новой ракете
Мишустин рассказал о подготовке космодрома Восточный к новой ракете - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин рассказал о подготовке космодрома Восточный к новой ракете
Специалисты уже готовят космодром "Восточный" к новой ракете-носителю "Амур-СПГ", которая в перспективе станет многоразовой, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:15:00+03:00
2025-04-28T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Специалисты уже готовят космодром "Восточный" к новой ракете-носителю "Амур-СПГ", которая в перспективе станет многоразовой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Уже готовим и наш космодром "Восточный" к новой ракете-носителю "Амур-СПГ", которая в перспективе станет многоразовой", - сказал глава правительства России. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250428/rossija-2013824906.html
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общество, космос - риа наука, россия, москва, казань, михаил мишустин
Общество, Космос - РИА Наука, Россия, Москва, Казань, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о подготовке космодрома Восточный к новой ракете
Мишустин: космодром Восточный готовят к новой ракете-носителю "Амур-СПГ"