https://ria.ru/20250428/volgograd-2013940627.html

В Волгограде прошла акция "Свет Великой Победы"

В Волгограде прошла акция "Свет Великой Победы" - РИА Новости, 28.04.2025

В Волгограде прошла акция "Свет Великой Победы"

Акция "Свет Великой Победы" прошла на Мамаевом кургане в Волгограде, ее зрителями стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также участники международного... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T21:56:00+03:00

2025-04-28T21:56:00+03:00

2025-04-28T21:59:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

волгоград

вячеслав володин

госдума рф

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВОЛГОГРАД, 28 апр - РИА Новости. Акция "Свет Великой Победы" прошла на Мамаевом кургане в Волгограде, ее зрителями стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также участники международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", передает корреспондент РИА Новости. Акция "Свет Великой Победы" в Волгограде впервые прошла 9 мая 2016 года, она представляет собой видеоинсталляцию - при помощи проекторов передается изображение на главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет!". Видеоинсталляция "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане рассказывает зрителям о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Изображение проецируется от подпорной стены до монумента "Родина-мать зовет!". На стене с барельефами идут кадры военной хроники, демонстрируются фотографии героев войны. Скульптура "Родина-мать зовёт!" переливается разными цветами - от красного до золотого. Зрителями акции стали участники международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", а также председатель Госдумы Вячеслав Володин. В ходе акции зрители почтили память павших минутой молчания, завершилась акция фейерверком.

https://ria.ru/20250422/volgograd-2012828618.html

волгоград

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Акция "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане в Волгограде Акция "Свет Великой Победы" прошла на Мамаевом кургане в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости. Зрителями стали участники международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", а также председатель Госдумы Володин. В ходе мероприятия присутствующие почтили память павших минутой молчания, завершилась акция фейерверком. 2025-04-28T21:56 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, волгоград, вячеслав володин, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне