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В Волгограде прошла акция "Свет Великой Победы" - РИА Новости, 28.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:56 28.04.2025 (обновлено: 21:59 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/volgograd-2013940627.html
В Волгограде прошла акция "Свет Великой Победы"
В Волгограде прошла акция "Свет Великой Победы" - РИА Новости, 28.04.2025
В Волгограде прошла акция "Свет Великой Победы"
Акция "Свет Великой Победы" прошла на Мамаевом кургане в Волгограде, ее зрителями стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также участники международного... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T21:56:00+03:00
2025-04-28T21:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
волгоград
вячеслав володин
госдума рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВОЛГОГРАД, 28 апр - РИА Новости. Акция "Свет Великой Победы" прошла на Мамаевом кургане в Волгограде, ее зрителями стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также участники международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", передает корреспондент РИА Новости. Акция "Свет Великой Победы" в Волгограде впервые прошла 9 мая 2016 года, она представляет собой видеоинсталляцию - при помощи проекторов передается изображение на главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет!". Видеоинсталляция "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане рассказывает зрителям о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Изображение проецируется от подпорной стены до монумента "Родина-мать зовет!". На стене с барельефами идут кадры военной хроники, демонстрируются фотографии героев войны. Скульптура "Родина-мать зовёт!" переливается разными цветами - от красного до золотого. Зрителями акции стали участники международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", а также председатель Госдумы Вячеслав Володин. В ходе акции зрители почтили память павших минутой молчания, завершилась акция фейерверком.
https://ria.ru/20250422/volgograd-2012828618.html
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353
60
353
60
Акция "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане в Волгограде
Акция "Свет Великой Победы" прошла на Мамаевом кургане в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости. Зрителями стали участники международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", а также председатель Госдумы Володин. В ходе мероприятия присутствующие почтили память павших минутой молчания, завершилась акция фейерверком.
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общество, волгоград, вячеслав володин, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Волгоград, Вячеслав Володин, Госдума РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Волгограде прошла акция "Свет Великой Победы"

На Мамаевом кургане в Волгограде прошла акция "Свет Великой Победы"

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ВОЛГОГРАД, 28 апр - РИА Новости. Акция "Свет Великой Победы" прошла на Мамаевом кургане в Волгограде, ее зрителями стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также участники международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", передает корреспондент РИА Новости.
Акция "Свет Великой Победы" в Волгограде впервые прошла 9 мая 2016 года, она представляет собой видеоинсталляцию - при помощи проекторов передается изображение на главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет!".
Видеоинсталляция "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане рассказывает зрителям о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Изображение проецируется от подпорной стены до монумента "Родина-мать зовет!". На стене с барельефами идут кадры военной хроники, демонстрируются фотографии героев войны. Скульптура "Родина-мать зовёт!" переливается разными цветами - от красного до золотого.
Зрителями акции стали участники международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", а также председатель Госдумы Вячеслав Володин. В ходе акции зрители почтили память павших минутой молчания, завершилась акция фейерверком.
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