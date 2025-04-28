https://ria.ru/20250428/vens-2013948173.html

Вэнс не исключил ядерной эскалации при продолжении украинского конфликта

Вэнс не исключил ядерной эскалации при продолжении украинского конфликта - РИА Новости, 28.04.2025

Вэнс не исключил ядерной эскалации при продолжении украинского конфликта

Киев не выиграет в конфликте, если военные действия продолжатся в ближайшие годы, но возможен сценарий ядерной эскалации, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T23:24:00+03:00

2025-04-28T23:24:00+03:00

2025-04-28T23:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Киев не выиграет в конфликте, если военные действия продолжатся в ближайшие годы, но возможен сценарий ядерной эскалации, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка."Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну. Я думаю, что в мейнстримовых СМИ бытует странное мнение: если это продлится еще несколько лет, русские не выдержат, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем", — отметил он. По его мнению, если военные действия не прекратятся, то в результате "это может привести к эскалации в ядерную войну".Проблемы с достижением мираВ среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.Предложения Вашингтона по урегулированию конфликта

https://ria.ru/20250428/krym-2013708490.html

https://ria.ru/20250425/ukraina-2013309731.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, сша, джеймс дэвид вэнс, россия, владимир путин, нато