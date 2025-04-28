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Вэнс не исключил ядерной эскалации при продолжении украинского конфликта - РИА Новости, 28.04.2025
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23:24 28.04.2025 (обновлено: 23:53 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/vens-2013948173.html
Вэнс не исключил ядерной эскалации при продолжении украинского конфликта
Вэнс не исключил ядерной эскалации при продолжении украинского конфликта - РИА Новости, 28.04.2025
Вэнс не исключил ядерной эскалации при продолжении украинского конфликта
Киев не выиграет в конфликте, если военные действия продолжатся в ближайшие годы, но возможен сценарий ядерной эскалации, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T23:24:00+03:00
2025-04-28T23:53:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Киев не выиграет в конфликте, если военные действия продолжатся в ближайшие годы, но возможен сценарий ядерной эскалации, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка.&quot;Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну. Я думаю, что в мейнстримовых СМИ бытует странное мнение: если это продлится еще несколько лет, русские не выдержат, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем&quot;, — отметил он. По его мнению, если военные действия не прекратятся, то в результате "это может привести к эскалации в ядерную войну".Проблемы с достижением мираВ среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.Предложения Вашингтона по урегулированию конфликта
https://ria.ru/20250428/krym-2013708490.html
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В мире, Киев, США, Джеймс Дэвид Вэнс, Россия, Владимир Путин, НАТО
Вэнс не исключил ядерной эскалации при продолжении украинского конфликта

Вэнс: Киев не выиграет в конфликте, но возможен сценарий ядерной эскалации

© AP Photo / Manish SwarupВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Киев не выиграет в конфликте, если военные действия продолжатся в ближайшие годы, но возможен сценарий ядерной эскалации, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка.
«

"Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну. Я думаю, что в мейнстримовых СМИ бытует странное мнение: если это продлится еще несколько лет, русские не выдержат, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем", — отметил он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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По его мнению, если военные действия не прекратятся, то в результате "это может привести к эскалации в ядерную войну".

Проблемы с достижением мира

В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.
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