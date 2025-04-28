https://ria.ru/20250428/vef-2013758636.html

Совещание по организации ВЭФ-2025 проведут во Владивостоке

Совещание по организации ВЭФ-2025 проведут во Владивостоке - РИА Новости, 28.04.2025

Совещание по организации ВЭФ-2025 проведут во Владивостоке

Совещание по организации Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), который должен пройти 3-6 сентября, проведут во Владивостоке в ближайшие дни, сообщил... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T05:53:00+03:00

2025-04-28T05:53:00+03:00

2025-04-28T05:53:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Совещание по организации Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), который должен пройти 3-6 сентября, проведут во Владивостоке в ближайшие дни, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Некоторые мысли у меня есть, но сейчас ими делиться будет, на мой взгляд, даже глуповато. Мы соберемся во Владивостоке через буквально несколько дней и будем обсуждать форум", - сказал Трутнев журналистам. По его словам, организаторы будут стараться сделать Восточный экономический форум новым по форме и содержанию. "Но я вам честно признаюсь, мы так делаем каждый раз. То есть у нас какого-то трафарета по проведению форума нет. И, я надеюсь, никогда не будет. Каждый раз это - мозговой штурм. И я вам скажу честно, это совсем не только мы с (главой Минвостокразвития Алексеем - ред.) Чекунковым или с нашими коллегами из Администрации президента садимся и всё придумываем. Да нет, конечно. Мы организуем более широкое обсуждение, слушаем предложения, думаем над ними. И только потом начинает создаваться каркас форума, как его проводить, каких целей добиваться", - уточнил вице-премьер. По его словам, готовятся выездные мероприятия ВЭФ, что является ключевым этапом в подготовке и проведении форума. На этих выездных мероприятиях планируется обсудить актуальные вопросы и собрать лучшие практики регионов Дальнего Востока для насыщения программы форума. В ВЭФ-2024 приняли участие более 7,1 тысячи человек из 75 стран и территорий, включая Россию. Форум посетили представители 16 недружественных стран и территорий: Австралия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Каймановы острова, Нидерланды, Республика Кипр, Республика Корея, Сингапур, США, Франция, Швейцария, Япония. Самыми многочисленными стали делегации Китая, Малайзии, Болгарии, Вьетнама, Мьянмы. На форуме было подписано более 300 соглашений на общую сумму 5,5 триллионов рублей.

https://ria.ru/20250428/forum-2013740939.html

https://ria.ru/20250421/putin-2012593342.html

https://ria.ru/20250421/forum-2012521921.html

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владивосток, россия, юрий трутнев, общество, экономика