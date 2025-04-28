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В Польше сделали пугающее заявление о ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:46 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/ukraina-2013909513.html
В Польше сделали пугающее заявление о ВСУ
В Польше сделали пугающее заявление о ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025
В Польше сделали пугающее заявление о ВСУ
Мобилизованные украинцы дезертируют еще до того, как попадают на фронт, пишет польское издание Onet. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:46:00+03:00
2025-04-28T18:46:00+03:00
в мире
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мобилизованные украинцы дезертируют еще до того, как попадают на фронт, пишет польское издание Onet."Большинство зарегистрированных случаев дезертирства происходит в учебных центрах", — сообщает издание со ссылкой на данные украинского омбудсмена по правам военнослужащих Ольги Решетиловой.По ее словам, новобранцы бегут из "учебок" в первую неделю обучения или ближе к концу, перед отправкой в военные формирования. Дезертируют не только мобилизованные, но и добровольцы.Там, где военные сталкиваются с безразличием, жестокостью или некомпетентностью со стороны командиров, резко увеличивается число желающих дезертировать, говорится в статье.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Военное положение ввели на Украине 24 февраля 2022 года, с тех пор его продлевают каждые 90 дней. В соответствии с указом о всеобщей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250428/boets-2013761641.html
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в мире, польша, украина, вооруженные силы украины
В мире, Польша, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Польше сделали пугающее заявление о ВСУ

Onet: украинцы дезертируют из ВСУ еще до попадания на фронт

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мобилизованные украинцы дезертируют еще до того, как попадают на фронт, пишет польское издание Onet.
"Большинство зарегистрированных случаев дезертирства происходит в учебных центрах", — сообщает издание со ссылкой на данные украинского омбудсмена по правам военнослужащих Ольги Решетиловой.
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По ее словам, новобранцы бегут из "учебок" в первую неделю обучения или ближе к концу, перед отправкой в военные формирования. Дезертируют не только мобилизованные, но и добровольцы.
Там, где военные сталкиваются с безразличием, жестокостью или некомпетентностью со стороны командиров, резко увеличивается число желающих дезертировать, говорится в статье.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Военное положение ввели на Украине 24 февраля 2022 года, с тех пор его продлевают каждые 90 дней. В соответствии с указом о всеобщей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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