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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/ukraina-2013750791.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.04.2025
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T03:18:00+03:00
2025-04-28T03:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской и Сумской областях в 23.33 мск 27 апреля, а в Полтавской и Днепропетровской - с 01.14 по 01.32 мск понедельника. Также тревогу объявили на подконтрольных ВСУ частях ДНР и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250427/pvo-2013735002.html
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днепропетровская область
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в мире, россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Харьковской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание правительства Украины
Здание правительства Украины - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Здание правительства Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской и Сумской областях в 23.33 мск 27 апреля, а в Полтавской и Днепропетровской - с 01.14 по 01.32 мск понедельника.
Также тревогу объявили на подконтрольных ВСУ частях ДНР и Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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