https://ria.ru/20250428/ukraina-2013750791.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.04.2025
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T03:18:00+03:00
2025-04-28T03:18:00+03:00
2025-04-28T03:18:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской и Сумской областях в 23.33 мск 27 апреля, а в Полтавской и Днепропетровской - с 01.14 по 01.32 мск понедельника. Также тревогу объявили на подконтрольных ВСУ частях ДНР и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Харьковской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу