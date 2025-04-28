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Кравцов рассказал о нормировании нагрузки на педагогов - РИА Новости, 28.04.2025
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14:45 28.04.2025 (обновлено: 16:46 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/uchitel-2013839487.html
Кравцов рассказал о нормировании нагрузки на педагогов
Кравцов рассказал о нормировании нагрузки на педагогов - РИА Новости, 28.04.2025
Кравцов рассказал о нормировании нагрузки на педагогов
В школе учителя должны вести в день не больше пяти-шести уроков, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на Совете законодателей. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:45:00+03:00
2025-04-28T16:46:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. В школе учителя должны вести в день не больше пяти-шести уроков, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на Совете законодателей. &quot;Сегодня мы нормируем в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки — это средняя нагрузка на педагога — пять-шесть уроков, не больше&quot;, — отметил он.Как подчеркнул глава ведомства, необходимо ввести типовые регламенты работы школ в России. Среди прочего он поддержал идею ввести оценки за поведение. По словам Кравцова, уже определены пять пилотных регионов, в которых с 1 сентября начнут апробацию этого проекта.Ранее Минпросвещения также утвердило время, которое учащиеся с первого по четвертый класс должны затрачивать на домашнее задание. Так, в первом классе школьникам должно хватить часа, во втором и третьем — полутора часов, а в четвертом — двух часов. Эта норма начнет действовать тоже с 1 сентября этого года.
https://ria.ru/20250428/zarplata-2013814355.html
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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов рассказал о нормировании нагрузки на педагогов

Глава Минпросвещения Кравцов: учителя должны вести не более 5-6 уроков в день

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. В школе учителя должны вести в день не больше пяти-шести уроков, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на Совете законодателей.
«

"Сегодня мы нормируем в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки — это средняя нагрузка на педагога — пять-шесть уроков, не больше", — отметил он.

Как подчеркнул глава ведомства, необходимо ввести типовые регламенты работы школ в России. Среди прочего он поддержал идею ввести оценки за поведение. По словам Кравцова, уже определены пять пилотных регионов, в которых с 1 сентября начнут апробацию этого проекта.
Ранее Минпросвещения также утвердило время, которое учащиеся с первого по четвертый класс должны затрачивать на домашнее задание. Так, в первом классе школьникам должно хватить часа, во втором и третьем — полутора часов, а в четвертом — двух часов. Эта норма начнет действовать тоже с 1 сентября этого года.
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ОбществоРоссияСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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