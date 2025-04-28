https://ria.ru/20250428/uchitel-2013839487.html

Кравцов рассказал о нормировании нагрузки на педагогов

Кравцов рассказал о нормировании нагрузки на педагогов - РИА Новости, 28.04.2025

Кравцов рассказал о нормировании нагрузки на педагогов

В школе учителя должны вести в день не больше пяти-шести уроков, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на Совете законодателей. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:45:00+03:00

2025-04-28T14:45:00+03:00

2025-04-28T16:46:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. В школе учителя должны вести в день не больше пяти-шести уроков, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на Совете законодателей. "Сегодня мы нормируем в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки — это средняя нагрузка на педагога — пять-шесть уроков, не больше", — отметил он.Как подчеркнул глава ведомства, необходимо ввести типовые регламенты работы школ в России. Среди прочего он поддержал идею ввести оценки за поведение. По словам Кравцова, уже определены пять пилотных регионов, в которых с 1 сентября начнут апробацию этого проекта.Ранее Минпросвещения также утвердило время, которое учащиеся с первого по четвертый класс должны затрачивать на домашнее задание. Так, в первом классе школьникам должно хватить часа, во втором и третьем — полутора часов, а в четвертом — двух часов. Эта норма начнет действовать тоже с 1 сентября этого года.

https://ria.ru/20250428/zarplata-2013814355.html

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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование