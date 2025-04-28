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Ученые оценили восстановление экосистемы после ЧП с танкерами в Черном море - РИА Новости, 28.04.2025
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08:31 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/uchenye-2013766202.html
Ученые оценили восстановление экосистемы после ЧП с танкерами в Черном море
Ученые оценили восстановление экосистемы после ЧП с танкерами в Черном море - РИА Новости, 28.04.2025
Ученые оценили восстановление экосистемы после ЧП с танкерами в Черном море
Результаты экспедиции в Чёрное море показали, что концентрация загрязняющих веществ в донных отложениях сократилась на 50% после аварии с танкерами, процесс... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T08:31:00+03:00
2025-04-28T08:31:00+03:00
черное море
керченский пролив
анапа
российская академия наук
экология в россии
происшествия
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Результаты экспедиции в Чёрное море показали, что концентрация загрязняющих веществ в донных отложениях сократилась на 50% после аварии с танкерами, процесс естественного восстановления экосистемы проходит успешно, заявили РИА Новости в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Ученые института завершили обработку результатов экспедиции в Черное море для изучения последствий экологической катастрофы, связанной с аварией танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". "Результаты анализа показывают, что наибольшее загрязнение наблюдается именно в районе Анапы, а не непосредственно в Керченском проливе. Исследования также выявили значительное снижение концентрации загрязняющих веществ в грунте пляжей, донных отложениях и придонных водах — в среднем на 50% за прошедшее с момента аварии время", - говорится в сообщении. Ученые пояснили, что такое снижение объясняется как естественным вымыванием и выветриванием загрязнителей, так и активностью бентической (обитающей на дне) и бактериальной биоты, которая способствует очищению экосистемы. "Анализ бентических сообществ показал, что через 2,5 месяца после аварии не произошло значительных изменений в естественном развитии бентоса. Биомасса бентоса в затронутых районах в целом осталась на уровне средних значений для побережья при несколько пониженном видовом разнообразии, что свидетельствует о ранней стадии восстановления экосистемы", - отметили в институте. По словам начальника экспедиции Петра Завьялова, полученные данные важны для дальнейших прогнозов и разработки стратегий по восстановлению экосистемы Черного моря. "Результаты экспедиции позволяют говорить о в целом успешном ходе процесса естественного восстановления экосистемы. Окончательные выводы делать пока рано, необходимы дальнейшие работы по мониторингу состояния моря и береговых территорий", - заключил ученый. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
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черное море
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черное море, керченский пролив, анапа, российская академия наук, экология в россии, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Черное море, Керченский пролив, Анапа, Российская академия наук, Экология в России, Происшествия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Ученые оценили восстановление экосистемы после ЧП с танкерами в Черном море

Экспедиция показала, что восстановление экосистемы в в Черном море идет успешно

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Результаты экспедиции в Чёрное море показали, что концентрация загрязняющих веществ в донных отложениях сократилась на 50% после аварии с танкерами, процесс естественного восстановления экосистемы проходит успешно, заявили РИА Новости в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН.
Ученые института завершили обработку результатов экспедиции в Черное море для изучения последствий экологической катастрофы, связанной с аварией танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".
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"Результаты анализа показывают, что наибольшее загрязнение наблюдается именно в районе Анапы, а не непосредственно в Керченском проливе. Исследования также выявили значительное снижение концентрации загрязняющих веществ в грунте пляжей, донных отложениях и придонных водах — в среднем на 50% за прошедшее с момента аварии время", - говорится в сообщении.
Ученые пояснили, что такое снижение объясняется как естественным вымыванием и выветриванием загрязнителей, так и активностью бентической (обитающей на дне) и бактериальной биоты, которая способствует очищению экосистемы.
"Анализ бентических сообществ показал, что через 2,5 месяца после аварии не произошло значительных изменений в естественном развитии бентоса. Биомасса бентоса в затронутых районах в целом осталась на уровне средних значений для побережья при несколько пониженном видовом разнообразии, что свидетельствует о ранней стадии восстановления экосистемы", - отметили в институте.
По словам начальника экспедиции Петра Завьялова, полученные данные важны для дальнейших прогнозов и разработки стратегий по восстановлению экосистемы Черного моря.
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"Результаты экспедиции позволяют говорить о в целом успешном ходе процесса естественного восстановления экосистемы. Окончательные выводы делать пока рано, необходимы дальнейшие работы по мониторингу состояния моря и береговых территорий", - заключил ученый.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
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Черное мореКерченский проливАнапаРоссийская академия наукЭкология в РоссииПроисшествияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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