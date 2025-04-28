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В Турции заявили о необходимости снятия санкций с России в банковской сфере - РИА Новости, 28.04.2025
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05:37 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/turtsiya-2013757781.html
В Турции заявили о необходимости снятия санкций с России в банковской сфере
В Турции заявили о необходимости снятия санкций с России в банковской сфере - РИА Новости, 28.04.2025
В Турции заявили о необходимости снятия санкций с России в банковской сфере
Снятие санкций с России в банковской сфере становится необходимостью, Турция и страны региона выиграли бы от этого, так как это может способствовать развитию... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T05:37:00+03:00
2025-04-28T05:37:00+03:00
экономика
россия
турция
брикс
в мире
анкара
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Снятие санкций с России в банковской сфере становится необходимостью, Турция и страны региона выиграли бы от этого, так как это может способствовать развитию банковских и торговых отношений, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине пошлого года на фоне опасений вторичных санкций. В марте текущего года представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице говорил РИА Новости, что турецкие госбанки по-прежнему не открывают счета в рублях, остаются проблемы и с переводами между Турцией и Россией. "Думаю, это (снятие санкций с банковской сферы) становится необходимостью. Это может способствовать увеличению инвестиций и укреплению экономических связей между Россией и Турцией, да и в регионе в целом. К сожалению, пока проблема остается", - заявил собеседник агентства. В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. А посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в феврале говорил, что противники следят за действиями двух стран по устранению проблемы банковских платежей и есть попытки противодействовать договоренностям.
https://ria.ru/20250428/turtsiya-2013751650.html
https://ria.ru/20250422/torgovlya-2012643472.html
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экономика, россия, турция, брикс, в мире, анкара
Экономика, Россия, Турция, БРИКС, В мире, Анкара
В Турции заявили о необходимости снятия санкций с России в банковской сфере

Турция выиграла бы от снятия санкций с России в банковской сфере

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на мечеть Сулеймание в Стамбуле
Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости
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Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Снятие санкций с России в банковской сфере становится необходимостью, Турция и страны региона выиграли бы от этого, так как это может способствовать развитию банковских и торговых отношений, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине пошлого года на фоне опасений вторичных санкций. В марте текущего года представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице говорил РИА Новости, что турецкие госбанки по-прежнему не открывают счета в рублях, остаются проблемы и с переводами между Турцией и Россией.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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"Думаю, это (снятие санкций с банковской сферы) становится необходимостью. Это может способствовать увеличению инвестиций и укреплению экономических связей между Россией и Турцией, да и в регионе в целом. К сожалению, пока проблема остается", - заявил собеседник агентства.
В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. А посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в феврале говорил, что противники следят за действиями двух стран по устранению проблемы банковских платежей и есть попытки противодействовать договоренностям.
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Источник: укрепление рубля увеличит торговлю России и Турции в нацвалютах
22 апреля, 05:42
 
ЭкономикаРоссияТурцияБРИКСВ миреАнкара
 
 
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