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Трутнев: ВЭФ-2025 будет востребован за рубежом - РИА Новости, 28.04.2025
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05:59 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/trutnev-2013759072.html
Трутнев: ВЭФ-2025 будет востребован за рубежом
Трутнев: ВЭФ-2025 будет востребован за рубежом - РИА Новости, 28.04.2025
Трутнев: ВЭФ-2025 будет востребован за рубежом
Восточный экономический форум (ВЭФ-2025), который пройдет во Владивостоке 3-6 сентября, будет востребован у иностранных участников, в том числе из... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T05:59:00+03:00
2025-04-28T05:59:00+03:00
россия
владивосток
юрий трутнев
экономика
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Восточный экономический форум (ВЭФ-2025), который пройдет во Владивостоке 3-6 сентября, будет востребован у иностранных участников, в том числе из недружественных государств, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Прогнозы не совсем моя специальность, это не самая сильная моя сторона. Я только одно могу сказать: мы будем рады всем гостям. У нас на прошлом экономическом форуме были гости из десятков недружественных стран и, конечно, из многих десятков дружественных стран. Я уверен в том, что гости к нам приедут и сейчас, потому что мы закладываем вектор, закладываем стратегию развития важнейшего региона мира", - сказал Трутнев журналистам. По его мнению, страны, представители которых не приедут, не будут понимать, "что творится на этой огромной территории". "Это примерно как закрыть глаза и пытаться стометровку пробежать. Ну, пожалуйста, если добежишь. Поэтому я думаю, что подавляющее число умных людей, аналитиков, руководителей к нам обязательно приедут", - уточнил вице-премьер. В ВЭФ-2024 приняли участие более 7,1 тысячи человек из 75 стран и территорий, включая Россию. Форум посетили представители 16 недружественных стран и территорий: Австралия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Каймановы острова, Нидерланды, Республика Кипр, Республика Корея, Сингапур, США, Франция, Швейцария, Япония. Самыми многочисленными стали делегации Китая, Малайзии, Болгарии, Вьетнама, Мьянмы.
https://ria.ru/20250428/vef-2013758636.html
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россия, владивосток, юрий трутнев, экономика, общество
Россия, Владивосток, Юрий Трутнев, Экономика, Общество
Трутнев: ВЭФ-2025 будет востребован за рубежом

Трутнев: ВЭФ-2025 будет востребован у иностранных участников

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Восточный экономический форум (ВЭФ-2025), который пройдет во Владивостоке 3-6 сентября, будет востребован у иностранных участников, в том числе из недружественных государств, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Прогнозы не совсем моя специальность, это не самая сильная моя сторона. Я только одно могу сказать: мы будем рады всем гостям. У нас на прошлом экономическом форуме были гости из десятков недружественных стран и, конечно, из многих десятков дружественных стран. Я уверен в том, что гости к нам приедут и сейчас, потому что мы закладываем вектор, закладываем стратегию развития важнейшего региона мира", - сказал Трутнев журналистам.
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По его мнению, страны, представители которых не приедут, не будут понимать, "что творится на этой огромной территории".
"Это примерно как закрыть глаза и пытаться стометровку пробежать. Ну, пожалуйста, если добежишь. Поэтому я думаю, что подавляющее число умных людей, аналитиков, руководителей к нам обязательно приедут", - уточнил вице-премьер.
В ВЭФ-2024 приняли участие более 7,1 тысячи человек из 75 стран и территорий, включая Россию. Форум посетили представители 16 недружественных стран и территорий: Австралия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Каймановы острова, Нидерланды, Республика Кипр, Республика Корея, Сингапур, США, Франция, Швейцария, Япония. Самыми многочисленными стали делегации Китая, Малайзии, Болгарии, Вьетнама, Мьянмы.
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