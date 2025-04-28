https://ria.ru/20250428/svo-2013816665.html

В России усилился выпуск разработок для проведения СВО, заявил Мишустин

В России усилился выпуск разработок для проведения СВО, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.04.2025

В России усилился выпуск разработок для проведения СВО, заявил Мишустин

В России усилился выпуск технологических разработок, нужных для проведения специальной военной операции (СВО), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T13:29:00+03:00

2025-04-28T13:29:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В России усилился выпуск технологических разработок, нужных для проведения специальной военной операции (СВО), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Тема его выступления - "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России". "Технологии развиваются рывками под действием таких факторов, как наличие природных ресурсов, близость к торговым путям и многих других. Они подвержены и влиянию внешних и внутренних условий. Это мы видим и на примере Великой Отечественной войны. Появившиеся тогда решения смогли переломить ход боевых действий, во многом обеспечили Великую Победу. Сейчас усилился выпуск разработок, которые нужны для проведения специальной военной операции", - сказал глава правительства России. Как отметил Мишустин, сегодня появляются инновации, которые станут основой промышленных отраслей на ближайшие годы. "Без преувеличения можно сказать, что мы стоим на пороге новой эпохи, в которой новые материалы, новая химия, роботы, биотехнологии, искусственный интеллект – преобразуют нашу экономику, медицину и образование, поменяют они и привычный нам уклад жизни", - уточнил он. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250428/syre-2013813356.html

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