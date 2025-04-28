https://ria.ru/20250428/sud-2013874492.html

Суд вынес приговор по делу о гибели людей в коллекторе в Москве

Суд вынес приговор по делу о гибели людей в коллекторе в Москве - РИА Новости, 28.04.2025

Суд вынес приговор по делу о гибели людей в коллекторе в Москве

Мещанский суд Москвы приговорил к срокам от 5,5 до 8,5 лет колонии общего режима Александра Кима и Никиту Дубаса по делу о гибели людей в коллекторе во время... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:49:00+03:00

2025-04-28T16:49:00+03:00

2025-04-28T16:49:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к срокам от 5,5 до 8,5 лет колонии общего режима Александра Кима и Никиту Дубаса по делу о гибели людей в коллекторе во время экскурсии в столице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Кима виновным… назначить ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев колонии общего режима", - огласила приговор судья. Дубасу назначено 8 лет 6 месяцев колонии общего режима. Ранее в ходе прений сторон гособвинение запросило Киму 6 лет колонии общего режима с запретом администрировать сайты на 3 года, для Дубаса - 9 лет и запрет заниматься экскурсионной деятельностью на 3 года. Ким - экс-гендиректор агрегатора экскурсий "Спутник", гражданин Казахстана. Свою вину он не признает. Руководитель турфирмы Дубас признал вину частично. Фигурантов арестовали в конце августа 2023 года. Им вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Ранее защита Кима настаивала, что он как айтишник создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания - участник "Сколково", не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты. Согласно данным следствия, 20 августа 2023 года гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.

https://ria.ru/20240911/kollektor-1971964306.html

https://ria.ru/20250428/parshin-2013854713.html

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