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Чиновник, отправленный копать бурьян в парке в Курске, организует субботник - РИА Новости, 28.04.2025
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22:07 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/subbotnik-2013941837.html
Чиновник, отправленный копать бурьян в парке в Курске, организует субботник
Чиновник, отправленный копать бурьян в парке в Курске, организует субботник - РИА Новости, 28.04.2025
Чиновник, отправленный копать бурьян в парке в Курске, организует субботник
Отправленный врио губернатора Курской области Александром Хинштейном копать бурьян в курском парке "Патриот" врио министра природных ресурсов региона Александр... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T22:07:00+03:00
2025-04-28T22:07:00+03:00
курская область
курск
александр хинштейн
георгий победоносец
россия
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КУРСК, 28 апр – РИА Новости. Отправленный врио губернатора Курской области Александром Хинштейном копать бурьян в курском парке "Патриот" врио министра природных ресурсов региона Александр Володько сообщил, что работа ведется в соответствии с графиком, а в ближайшие выходные он организует для сотрудников ведомства субботник по приведению парка в "надлежащее состояние". Ранее в понедельник в ходе еженедельного заседания правительства Курской области Хинштейну доложили о нескольких обращениях курян о неудовлетворительном состоянии парка "Патриот" в городе Курске. Жители отмечали, что на клумбах растут сорняки, а плитка на "Триумфальной арке" в некоторых местах отвалилась. Хинштейн поручил врио министра природных ресурсов региона Володько лично взять в руки мастерок и цемент, чтобы восстановить плитку в парке, а также выкопать на клумбах бурьян. "Подготовка парка "Патриот" к 80-летию Победы ведется в соответствии с запланированным графиком работ. По поручению врио губернатора Александра Хинштейна в первой половине дня вместе с врио заместителя губернатора Геннадием Бабаскиным и руководителем обслуживающей организации осмотрели состояние мемориального комплекса и обсудили дополнительные мероприятия, которые необходимо в срочном порядке провести в ближайшие несколько дней", - сообщил Володько в своем Telegram-канале. Он добавил, что подрядчику поставлена задача приступить к запланированным работам. "Кроме этого, договорились, что также будет произведена покраска лавочек и постаментов военной техники. Договорились и о том, что обслуживающая организация возьмет на себя ремонт ступеней и восстановление гранитных плит на цокольной части фасада Храма великомученика Георгия Победоносца", - отметил он. По словам Володько, ход работ он держит на особом контроле. "В ближайшие выходные готовы силами минприроды организовать субботник в рамках "первомая", чтобы как можно оперативнее привести парк в надлежащее состояние", - отметил врио министра.
https://ria.ru/20250426/hinshtejn-2013582689.html
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курская область, курск, александр хинштейн, георгий победоносец, россия
Курская область, Курск, Александр Хинштейн, Георгий Победоносец, Россия
Чиновник, отправленный копать бурьян в парке в Курске, организует субботник

Отправленный Хинштейном копать бурьян в парке чиновник организует там субботник

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУборочный инвентарь прислонен к стволу дерева
Уборочный инвентарь прислонен к стволу дерева - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Уборочный инвентарь прислонен к стволу дерева. Архивное фото
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КУРСК, 28 апр – РИА Новости. Отправленный врио губернатора Курской области Александром Хинштейном копать бурьян в курском парке "Патриот" врио министра природных ресурсов региона Александр Володько сообщил, что работа ведется в соответствии с графиком, а в ближайшие выходные он организует для сотрудников ведомства субботник по приведению парка в "надлежащее состояние".
Ранее в понедельник в ходе еженедельного заседания правительства Курской области Хинштейну доложили о нескольких обращениях курян о неудовлетворительном состоянии парка "Патриот" в городе Курске. Жители отмечали, что на клумбах растут сорняки, а плитка на "Триумфальной арке" в некоторых местах отвалилась. Хинштейн поручил врио министра природных ресурсов региона Володько лично взять в руки мастерок и цемент, чтобы восстановить плитку в парке, а также выкопать на клумбах бурьян.
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"Подготовка парка "Патриот" к 80-летию Победы ведется в соответствии с запланированным графиком работ. По поручению врио губернатора Александра Хинштейна в первой половине дня вместе с врио заместителя губернатора Геннадием Бабаскиным и руководителем обслуживающей организации осмотрели состояние мемориального комплекса и обсудили дополнительные мероприятия, которые необходимо в срочном порядке провести в ближайшие несколько дней", - сообщил Володько в своем Telegram-канале.
Он добавил, что подрядчику поставлена задача приступить к запланированным работам.
"Кроме этого, договорились, что также будет произведена покраска лавочек и постаментов военной техники. Договорились и о том, что обслуживающая организация возьмет на себя ремонт ступеней и восстановление гранитных плит на цокольной части фасада Храма великомученика Георгия Победоносца", - отметил он.
По словам Володько, ход работ он держит на особом контроле.
"В ближайшие выходные готовы силами минприроды организовать субботник в рамках "первомая", чтобы как можно оперативнее привести парк в надлежащее состояние", - отметил врио министра.
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