https://ria.ru/20250428/starovojt-2013902776.html

Старовойт рассказал, когда беспилотное движение станет обыденным

Старовойт рассказал, когда беспилотное движение станет обыденным - РИА Новости, 28.04.2025

Старовойт рассказал, когда беспилотное движение станет обыденным

Беспилотное движение воздушного и наземного транспорта станет обыденным для России в перспективе ближайших пяти лет, ПДД и законодательство для этого меняются... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:09:00+03:00

2025-04-28T18:09:00+03:00

2025-04-28T18:09:00+03:00

общество

технологии

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роман старовойт

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Беспилотное движение воздушного и наземного транспорта станет обыденным для России в перспективе ближайших пяти лет, ПДД и законодательство для этого меняются уже сейчас, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Уже сейчас меняются правила дорожного движения, меняется законодательство, и я абсолютно убежден, очень быстро пролетит время, я думаю, что это год-два, до пяти лет, когда такое движение уже для нас станет обыденным. Сегодня настолько у нас развиты технологии, причем беспилотного движения не только в воздухе, но и на земле", - сказал Старовойт, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он уточнил, что в Санкт-Петербурге и Москве используются беспилотные трамваи, РЖД использует беспилотные локомотивы, беспилотные "Ласточки", на водном транспорте часть судов из Усть-Луги в Калининград идут в беспилотном режиме. Также в начале апреля на ЦКАД было запущено беспилотное движение грузовых автомобилей, которое также осуществляется на М-11 "Нева" с 2023 года, а также планируется запуск таких грузовиков на М-12 "Восток" в 2026 году. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250428/ai-2013860648.html

https://ria.ru/20250418/avto-2012085299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, москва, санкт-петербург, роман старовойт, ржд