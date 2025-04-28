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Старовойт рассказал, когда беспилотное движение станет обыденным - РИА Новости, 28.04.2025
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18:09 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/starovojt-2013902776.html
Старовойт рассказал, когда беспилотное движение станет обыденным
Старовойт рассказал, когда беспилотное движение станет обыденным - РИА Новости, 28.04.2025
Старовойт рассказал, когда беспилотное движение станет обыденным
Беспилотное движение воздушного и наземного транспорта станет обыденным для России в перспективе ближайших пяти лет, ПДД и законодательство для этого меняются... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:09:00+03:00
2025-04-28T18:09:00+03:00
общество
технологии
россия
москва
санкт-петербург
роман старовойт
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Беспилотное движение воздушного и наземного транспорта станет обыденным для России в перспективе ближайших пяти лет, ПДД и законодательство для этого меняются уже сейчас, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Уже сейчас меняются правила дорожного движения, меняется законодательство, и я абсолютно убежден, очень быстро пролетит время, я думаю, что это год-два, до пяти лет, когда такое движение уже для нас станет обыденным. Сегодня настолько у нас развиты технологии, причем беспилотного движения не только в воздухе, но и на земле", - сказал Старовойт, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он уточнил, что в Санкт-Петербурге и Москве используются беспилотные трамваи, РЖД использует беспилотные локомотивы, беспилотные "Ласточки", на водном транспорте часть судов из Усть-Луги в Калининград идут в беспилотном режиме. Также в начале апреля на ЦКАД было запущено беспилотное движение грузовых автомобилей, которое также осуществляется на М-11 "Нева" с 2023 года, а также планируется запуск таких грузовиков на М-12 "Восток" в 2026 году. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250428/ai-2013860648.html
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общество, технологии, россия, москва, санкт-петербург, роман старовойт, ржд
Общество, Технологии, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Роман Старовойт, РЖД
Старовойт рассказал, когда беспилотное движение станет обыденным

Старовойт: беспилотное движение станет обыденным для России в ближайшие пять лет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Роман Старовойт
Министр транспорта РФ Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Министр транспорта РФ Роман Старовойт. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Беспилотное движение воздушного и наземного транспорта станет обыденным для России в перспективе ближайших пяти лет, ПДД и законодательство для этого меняются уже сейчас, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
«
"Уже сейчас меняются правила дорожного движения, меняется законодательство, и я абсолютно убежден, очень быстро пролетит время, я думаю, что это год-два, до пяти лет, когда такое движение уже для нас станет обыденным. Сегодня настолько у нас развиты технологии, причем беспилотного движения не только в воздухе, но и на земле", - сказал Старовойт, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Он уточнил, что в Санкт-Петербурге и Москве используются беспилотные трамваи, РЖД использует беспилотные локомотивы, беспилотные "Ласточки", на водном транспорте часть судов из Усть-Луги в Калининград идут в беспилотном режиме.
Также в начале апреля на ЦКАД было запущено беспилотное движение грузовых автомобилей, которое также осуществляется на М-11 "Нева" с 2023 года, а также планируется запуск таких грузовиков на М-12 "Восток" в 2026 году.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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18 апреля, 15:14
 
ОбществоТехнологииРоссияМоскваСанкт-ПетербургРоман СтаровойтРЖД
 
 
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