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В Дагестане прогулочный катер врезался в скалу - РИА Новости, 28.04.2025
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17:00 28.04.2025 (обновлено: 19:43 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/skala-2013878661.html
В Дагестане прогулочный катер врезался в скалу
В Дагестане прогулочный катер врезался в скалу - РИА Новости, 28.04.2025
В Дагестане прогулочный катер врезался в скалу
Прогулочный катер с туристами врезался в скалу в Сулакском каньоне в Дагестане, погиб человек, сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС по республике. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:00:00+03:00
2025-04-28T19:43:00+03:00
происшествия
россия
казбековский район
кизилюрт
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 28 апр — РИА Новости. Прогулочный катер с туристами врезался в скалу в Сулакском каньоне в Дагестане, погиб человек, сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС по республике."По системе 112 поступило сообщение о том, что в Казбековском районе, в Сулакском каньоне, возле Чиркейской ГЭС катер столкнулся со скалой. По уточненной информации, &lt;...&gt; в катере находились восемь человек. Пострадали четыре человека, в том числе девушка погибла", — говорится в заявлении.В Минздраве региона уточнили, что число доставленных в больницу выросло до шести, они не получили тяжелых травм. Там также рассказали, что погибшей оказалась жительница города Рыбинска Ярославской области. По информации Минтуризма республики, катер работал легально, у него была лицензия. Предварительно, ЧП произошло по вине водителя: он не справился с управлением, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.Ведомство организовало проверку. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий оценят соблюдение требований законодательства при оказании туристических услуг и организации досуга.
https://ria.ru/20250427/sudno-2013680058.html
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россия
казбековский район
кизилюрт
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происшествия, россия, казбековский район, кизилюрт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Россия, Казбековский район, Кизилюрт, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане прогулочный катер врезался в скалу

В Дагестане прогулочный катер врезался в скалу, погибла девушка

© РИА НовостиСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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Скорая помощь. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 28 апр — РИА Новости. Прогулочный катер с туристами врезался в скалу в Сулакском каньоне в Дагестане, погиб человек, сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС по республике.
"По системе 112 поступило сообщение о том, что в Казбековском районе, в Сулакском каньоне, возле Чиркейской ГЭС катер столкнулся со скалой. По уточненной информации, <...> в катере находились восемь человек. Пострадали четыре человека, в том числе девушка погибла", — говорится в заявлении.
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В Минздраве региона уточнили, что число доставленных в больницу выросло до шести, они не получили тяжелых травм. Там также рассказали, что погибшей оказалась жительница города Рыбинска Ярославской области.
По информации Минтуризма республики, катер работал легально, у него была лицензия.
Предварительно, ЧП произошло по вине водителя: он не справился с управлением, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Ведомство организовало проверку. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий оценят соблюдение требований законодательства при оказании туристических услуг и организации досуга.
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ПроисшествияРоссияКазбековский районКизилюртМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Дагестан
 
 
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