https://ria.ru/20250428/skala-2013878661.html

В Дагестане прогулочный катер врезался в скалу

В Дагестане прогулочный катер врезался в скалу - РИА Новости, 28.04.2025

В Дагестане прогулочный катер врезался в скалу

Прогулочный катер с туристами врезался в скалу в Сулакском каньоне в Дагестане, погиб человек, сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС по республике. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:00:00+03:00

2025-04-28T17:00:00+03:00

2025-04-28T19:43:00+03:00

происшествия

россия

казбековский район

кизилюрт

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 28 апр — РИА Новости. Прогулочный катер с туристами врезался в скалу в Сулакском каньоне в Дагестане, погиб человек, сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС по республике."По системе 112 поступило сообщение о том, что в Казбековском районе, в Сулакском каньоне, возле Чиркейской ГЭС катер столкнулся со скалой. По уточненной информации, <...> в катере находились восемь человек. Пострадали четыре человека, в том числе девушка погибла", — говорится в заявлении.В Минздраве региона уточнили, что число доставленных в больницу выросло до шести, они не получили тяжелых травм. Там также рассказали, что погибшей оказалась жительница города Рыбинска Ярославской области. По информации Минтуризма республики, катер работал легально, у него была лицензия. Предварительно, ЧП произошло по вине водителя: он не справился с управлением, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.Ведомство организовало проверку. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий оценят соблюдение требований законодательства при оказании туристических услуг и организации досуга.

https://ria.ru/20250427/sudno-2013680058.html

https://ria.ru/20250401/tailand-2008710775.html

россия

казбековский район

кизилюрт

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происшествия, россия, казбековский район, кизилюрт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан