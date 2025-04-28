https://ria.ru/20250428/shtrafy-2013752987.html

СМИ: выросли штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками

СМИ: выросли штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками - РИА Новости, 28.04.2025

СМИ: выросли штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками

Штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками выросли втрое, с 10 до 30 тысяч рублей, сообщает газета "Известия". РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T04:07:00+03:00

2025-04-28T04:07:00+03:00

2025-04-28T04:07:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками выросли втрое, с 10 до 30 тысяч рублей, сообщает газета "Известия". "Штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками выросли втрое: с 10 до 30 тысяч рублей, узнали "Известия". Кикшеринговые компании ввели такие санкции с 28 апреля. Следующим шагом станет идентификация водителей этих транспортных средств через "Госуслуги". В Совете Федерации считают увеличение штрафов оправданной мерой. Эксперты же говорят, что следует ужесточить наказание и за поездку на электросамокате вдвоем", - пишет издание. Газета отмечает, что допустивший ребенка к управлению самокатом взрослый лишится своего аккаунта в кикшеринговом сервисе, а также ему выпишут штраф за нарушение. "Цель повышенного штрафа - донести в первую очередь до родителей, что катание детей на самокате категорически запрещено, и нельзя это поощрять. К сожалению, часто именно взрослые не видят в этом "ничего такого" и сами арендуют детям самокаты. Угроза наказания рублем должна повлиять на родителей, чтобы они строже следили за детьми и не допускали их к шеринговым самокатам", - приводит издание слова представителя кикшеринговой компании.

https://ria.ru/20250424/shtrafy-2013117981.html

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совет федерации рф, россия, москва, электросамокат