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СМИ: выросли штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками
СМИ: выросли штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками - РИА Новости, 28.04.2025
СМИ: выросли штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками
Штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками выросли втрое, с 10 до 30 тысяч рублей, сообщает газета "Известия". РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T04:07:00+03:00
2025-04-28T04:07:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками выросли втрое, с 10 до 30 тысяч рублей, сообщает газета "Известия". "Штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками выросли втрое: с 10 до 30 тысяч рублей, узнали "Известия". Кикшеринговые компании ввели такие санкции с 28 апреля. Следующим шагом станет идентификация водителей этих транспортных средств через "Госуслуги". В Совете Федерации считают увеличение штрафов оправданной мерой. Эксперты же говорят, что следует ужесточить наказание и за поездку на электросамокате вдвоем", - пишет издание. Газета отмечает, что допустивший ребенка к управлению самокатом взрослый лишится своего аккаунта в кикшеринговом сервисе, а также ему выпишут штраф за нарушение. "Цель повышенного штрафа - донести в первую очередь до родителей, что катание детей на самокате категорически запрещено, и нельзя это поощрять. К сожалению, часто именно взрослые не видят в этом "ничего такого" и сами арендуют детям самокаты. Угроза наказания рублем должна повлиять на родителей, чтобы они строже следили за детьми и не допускали их к шеринговым самокатам", - приводит издание слова представителя кикшеринговой компании.
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совет федерации рф, россия, москва, электросамокат
Совет Федерации РФ, Россия, Москва, электросамокат
СМИ: выросли штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками
"Известия": штрафы за вождение самокатов детьми и подростками выросли втрое