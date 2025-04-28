https://ria.ru/20250428/shkoly-2013850646.html
Кравцов заявил о необходимости типовых регламентов работы школ
Кравцов заявил о необходимости типовых регламентов работы школ - РИА Новости, 28.04.2025
Кравцов заявил о необходимости типовых регламентов работы школ
Необходимы типовые регламенты работы российских школ, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:18:00+03:00
2025-04-28T15:18:00+03:00
2025-04-28T15:33:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
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сн_образование
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Необходимы типовые регламенты работы российских школ, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Нужны типовые регламенты работы школ. К сожалению, в решении Государственной Думы это не нашло отражения, здесь нужны изменения в закон, чтобы мы еще сделали завершающий шаг с точки зрения организации", - сказал министр в ходе Совета законодателей. Кравцов добавил, что уже зафиксирована максимальная нагрузка на педагогов - они должны проводить максимум 5-6 уроков в день.
https://ria.ru/20250419/shkola-2012217333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов заявил о необходимости типовых регламентов работы школ
Глава Минпросвещения Кравцов призвал разработать типовые регламенты работы школ