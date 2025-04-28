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Кравцов заявил о необходимости типовых регламентов работы школ - РИА Новости, 28.04.2025
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15:18 28.04.2025 (обновлено: 15:33 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/shkoly-2013850646.html
Кравцов заявил о необходимости типовых регламентов работы школ
Кравцов заявил о необходимости типовых регламентов работы школ - РИА Новости, 28.04.2025
Кравцов заявил о необходимости типовых регламентов работы школ
Необходимы типовые регламенты работы российских школ, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:18:00+03:00
2025-04-28T15:33:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Необходимы типовые регламенты работы российских школ, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Нужны типовые регламенты работы школ. К сожалению, в решении Государственной Думы это не нашло отражения, здесь нужны изменения в закон, чтобы мы еще сделали завершающий шаг с точки зрения организации", - сказал министр в ходе Совета законодателей. Кравцов добавил, что уже зафиксирована максимальная нагрузка на педагогов - они должны проводить максимум 5-6 уроков в день.
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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов заявил о необходимости типовых регламентов работы школ

Глава Минпросвещения Кравцов призвал разработать типовые регламенты работы школ

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Необходимы типовые регламенты работы российских школ, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«
"Нужны типовые регламенты работы школ. К сожалению, в решении Государственной Думы это не нашло отражения, здесь нужны изменения в закон, чтобы мы еще сделали завершающий шаг с точки зрения организации", - сказал министр в ходе Совета законодателей.
Кравцов добавил, что уже зафиксирована максимальная нагрузка на педагогов - они должны проводить максимум 5-6 уроков в день.
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В российских школах введут единое расписание уроков
19 апреля, 02:52
 
ОбществоРоссияСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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