https://ria.ru/20250428/shkoly-2013850646.html

Кравцов заявил о необходимости типовых регламентов работы школ

Кравцов заявил о необходимости типовых регламентов работы школ - РИА Новости, 28.04.2025

Кравцов заявил о необходимости типовых регламентов работы школ

Необходимы типовые регламенты работы российских школ, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:18:00+03:00

2025-04-28T15:18:00+03:00

2025-04-28T15:33:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Необходимы типовые регламенты работы российских школ, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Нужны типовые регламенты работы школ. К сожалению, в решении Государственной Думы это не нашло отражения, здесь нужны изменения в закон, чтобы мы еще сделали завершающий шаг с точки зрения организации", - сказал министр в ходе Совета законодателей. Кравцов добавил, что уже зафиксирована максимальная нагрузка на педагогов - они должны проводить максимум 5-6 уроков в день.

https://ria.ru/20250419/shkola-2012217333.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование