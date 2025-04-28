https://ria.ru/20250428/shashlyk-2013756874.html

Эксперты прогнозируют снижение спроса на шашлыки на майских праздниках

Эксперты прогнозируют снижение спроса на шашлыки на майских праздниках - РИА Новости, 28.04.2025

Эксперты прогнозируют снижение спроса на шашлыки на майских праздниках

Спрос на шашлыки на майских праздниках в этом году в России снизится по сравнению с 2024 годом, прогнозируют в своем исследовании эксперты Т-Банка и... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T05:20:00+03:00

2025-04-28T05:20:00+03:00

2025-04-28T05:20:00+03:00

москва

шашлык

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Спрос на шашлыки на майских праздниках в этом году в России снизится по сравнению с 2024 годом, прогнозируют в своем исследовании эксперты Т-Банка и аналитического проекта T-Data, результаты которого есть у РИА Новости. В рамках исследования были изучены обезличенные данные транзакций клиентов банка, а также рассчитан индекс шашлыка, показывающий спрос на шашлычные наборы в период майских праздников, и составлен прогноз на майские выходные 2025 года. В расчете индекса учитывалось отношение количества чеков с шашлыком за две недели майских праздников (с 27 апреля по 10 мая 2024 года) к двум неделям до праздников. Прогноз был рассчитан с помощью ИИ-сервиса для аналитики и прогнозирования ETNA. "В 2025 году ожидается снижение индекса шашлыка, отражающего спрос на шашлычные наборы в период майских праздников, до 1,7 против 1,8 в 2024 году", - сказано в исследовании. Говоря о динамике спроса на шашлык в прошлом году, аналитики отметили, что лето было периодом устойчивого роста спроса на него. Продажи в июне выросли на 10% к маю, достигнув годового пика. В июле и августе спрос оставался на высоком уровне. Старт такой динамике дал май: спрос к апрелю вырос на 27%, а ключевым днем месяца стало 9 мая, когда спрос на шашлыки оказался в 2,2 раза выше среднемайского уровня. Чаще всего вместе с шашлыками россияне покупали овощи: такие сочетания встречаются в 35% чеков по стране, выяснили аналитики. Больше всего овощей покупали жители Санкт-Петербурга (доля таких покупок 77%), Новгородской области (74%), Курской (65%) и Москвы (57%). А вот в Курганской области овощей покупали меньше - всего 13%. Также довольно часто вместе с шашлыками покупали фрукты (13%), а еще зелень и салаты (12%), добавили в исследовании. Среди безалкогольных напитков лидером покупок была вода (17%), газировка (13%) и соки (11%). "Среди алкогольных напитков традиционно лидирует пиво, которое присутствует в 30% чеков в среднем по России", - отметили аналитики, добавив, что крепкий алкоголь и вино покупали к шашлыку лишь в 5% и 4% случаев. Больше всего пива к шашлыкам покупали в Рязанской (87% чеков) и Саратовской (72%) областях, крепкий алкоголь - в Республике Коми (7%), вино - в Нижегородской области (7%). "Магаданская область оказалась единственным регионом России, где газированные напитки (17% чеков) превзошли по популярности традиционное для шашлыка пиво (13%). Бутилированная вода фигурирует в 17% чеков россиян, причем в Архангельской области вода (19%) занимает первое место с отрывом в 1% от пива (18%)", - заключили аналитики.

https://realty.ria.ru/20250428/ozon-2013171765.html

https://ria.ru/20250424/shashlyk-2013089391.html

https://ria.ru/20250427/shashlyk-2013650534.html

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москва, шашлык, экономика