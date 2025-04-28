https://ria.ru/20250428/samolety-2013903948.html
Россия должна быть обеспечена отечественными самолетами, заявил Старовойт
Россия должна быть обеспечена отечественными самолетами, заявил Старовойт - РИА Новости, 28.04.2025
Россия должна быть обеспечена отечественными самолетами, заявил Старовойт
Россия в 2030 году должна быть обеспечена в большей степени отечественными самолетами, в том числе и широкофюзеляжными, сообщил министр транспорта РФ Роман... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:13:00+03:00
2025-04-28T18:13:00+03:00
2025-04-28T18:13:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия в 2030 году должна быть обеспечена в большей степени отечественными самолетами, в том числе и широкофюзеляжными, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. "По плану в 2030 году мы должны будем обеспечены в большей степени нашими отечественными новыми самолетами, в том числе и широкофюзеляжными", - сказал Старовойт, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он добавил, что "буквально на днях еще один борт у нас будет подниматься с высокой степенью локализации". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250428/mintrans-2013761453.html
https://ria.ru/20250427/pretsedent-2013614782.html
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россия, москва, казань, роман старовойт
Россия, Москва, Казань, Роман Старовойт
Россия должна быть обеспечена отечественными самолетами, заявил Старовойт
Старовойт: Россия в 2030 году должна быть обеспечена отечественными самолетами