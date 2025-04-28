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Россия ждет Си Цзиньпина на праздновании 80-летия Победы, заявил Лавров
Россия ждет Си Цзиньпина на праздновании 80-летия Победы, заявил Лавров - РИА Новости, 28.04.2025
Россия ждет Си Цзиньпина на праздновании 80-летия Победы, заявил Лавров
Россия ждет председателя КНР Си Цзиньпина с официальным визитом для участия в праздновании 80-летия Великой Победы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:43:00+03:00
2025-04-28T16:43:00+03:00
2025-04-28T16:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - РИА Новости. Россия ждет председателя КНР Си Цзиньпина с официальным визитом для участия в праздновании 80-летия Великой Победы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И. Переговоры проходят на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. Министры тепло приветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями. "Мы ждем официального визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Российскую Федерацию для участия в праздновании 80-летия Великой Победы, к чему мы готовимся, и безусловно, готовимся также и к визиту в Китайскую Народную Республику для участия в торжествах по случаю разгрома японского милитаризма, окончания Второй мировой войны, которые состоятся 3 сентября", - сказал Лавров. Ранее посол РФ в Китае Игорь Моргулов в эфире телеканала "Россия 24" сообщал, что председатель КНР принял приглашение принять участие в праздновании 9 мая 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Россия ждет Си Цзиньпина на праздновании 80-летия Победы, заявил Лавров
Лавров: Россия ждет Си Цзиньпина для участия в праздновании 80-летия Победы