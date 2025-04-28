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Россия ждет Си Цзиньпина на праздновании 80-летия Победы, заявил Лавров - РИА Новости, 28.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:43 28.04.2025 (обновлено: 16:44 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/rossiya-2013873140.html
Россия ждет Си Цзиньпина на праздновании 80-летия Победы, заявил Лавров
Россия ждет Си Цзиньпина на праздновании 80-летия Победы, заявил Лавров - РИА Новости, 28.04.2025
Россия ждет Си Цзиньпина на праздновании 80-летия Победы, заявил Лавров
Россия ждет председателя КНР Си Цзиньпина с официальным визитом для участия в праздновании 80-летия Великой Победы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:43:00+03:00
2025-04-28T16:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
китай
россия
рио-де-жанейро (город)
си цзиньпин
сергей лавров
ван и (политик)
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - РИА Новости. Россия ждет председателя КНР Си Цзиньпина с официальным визитом для участия в праздновании 80-летия Великой Победы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И. Переговоры проходят на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. Министры тепло приветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями. "Мы ждем официального визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Российскую Федерацию для участия в праздновании 80-летия Великой Победы, к чему мы готовимся, и безусловно, готовимся также и к визиту в Китайскую Народную Республику для участия в торжествах по случаю разгрома японского милитаризма, окончания Второй мировой войны, которые состоятся 3 сентября", - сказал Лавров. Ранее посол РФ в Китае Игорь Моргулов в эфире телеканала "Россия 24" сообщал, что председатель КНР принял приглашение принять участие в праздновании 9 мая 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
https://ria.ru/20250409/knr-2010211321.html
китай
россия
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в мире, китай, россия, рио-де-жанейро (город), си цзиньпин, сергей лавров, ван и (политик), брикс, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Китай, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Си Цзиньпин, Сергей Лавров, Ван И (политик), БРИКС, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия ждет Си Цзиньпина на праздновании 80-летия Победы, заявил Лавров

Лавров: Россия ждет Си Цзиньпина для участия в праздновании 80-летия Победы

© РИА Новости / Алексей НикольскийПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - РИА Новости. Россия ждет председателя КНР Си Цзиньпина с официальным визитом для участия в праздновании 80-летия Великой Победы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И.
Переговоры проходят на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Министры тепло приветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями.
«
"Мы ждем официального визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Российскую Федерацию для участия в праздновании 80-летия Великой Победы, к чему мы готовимся, и безусловно, готовимся также и к визиту в Китайскую Народную Республику для участия в торжествах по случаю разгрома японского милитаризма, окончания Второй мировой войны, которые состоятся 3 сентября", - сказал Лавров.
Ранее посол РФ в Китае Игорь Моргулов в эфире телеканала "Россия 24" сообщал, что председатель КНР принял приглашение принять участие в праздновании 9 мая 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В Кремле анонсировали визит Си Цзиньпина
9 апреля, 12:41
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреКитайРоссияРио-де-Жанейро (город)Си ЦзиньпинСергей ЛавровВан И (политик)БРИКС80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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