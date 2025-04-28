https://ria.ru/20250428/rossija-2013810951.html

Мишустин рассказал о планах снизить импорт химической продукции

Мишустин рассказал о планах снизить импорт химической продукции - РИА Новости, 28.04.2025

Мишустин рассказал о планах снизить импорт химической продукции

Россия планирует к 2030 году существенно снизить долю импорта химической и значимой биотехнологической продукции, редких и редкоземельных металлов, заявил... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T13:10:00+03:00

2025-04-28T13:10:00+03:00

2025-04-28T13:27:00+03:00

россия

москва

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михаил мишустин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия планирует к 2030 году существенно снизить долю импорта химической и значимой биотехнологической продукции, редких и редкоземельных металлов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства в понедельник выступает с лекцией на тему "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". "Всего создадим более трех десятков критически важных технологий и технологических цепочек. Для выпуска порядка более чем 700 значимых продуктов. Чтобы к 2030 году существенно снизить долю импорта химической, ну и значимой биотехнологической продукции, редких и редкоземельных металлов", - сказал Мишустин в ходе своего выступления. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона проходят на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250320/khimotrasl-2006248281.html

https://ria.ru/20250428/sanktsii-2013809598.html

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