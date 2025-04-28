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Мишустин рассказал о планах снизить импорт химической продукции - РИА Новости, 28.04.2025
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13:10 28.04.2025 (обновлено: 13:27 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/rossija-2013810951.html
Мишустин рассказал о планах снизить импорт химической продукции
Мишустин рассказал о планах снизить импорт химической продукции - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин рассказал о планах снизить импорт химической продукции
Россия планирует к 2030 году существенно снизить долю импорта химической и значимой биотехнологической продукции, редких и редкоземельных металлов, заявил... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:10:00+03:00
2025-04-28T13:27:00+03:00
россия
москва
ссср
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия планирует к 2030 году существенно снизить долю импорта химической и значимой биотехнологической продукции, редких и редкоземельных металлов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства в понедельник выступает с лекцией на тему "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". "Всего создадим более трех десятков критически важных технологий и технологических цепочек. Для выпуска порядка более чем 700 значимых продуктов. Чтобы к 2030 году существенно снизить долю импорта химической, ну и значимой биотехнологической продукции, редких и редкоземельных металлов", - сказал Мишустин в ходе своего выступления. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона проходят на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250320/khimotrasl-2006248281.html
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россия, москва, ссср, михаил мишустин
Россия, Москва, СССР, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о планах снизить импорт химической продукции

Мишустин: Россия планирует к 2030 году снизить долю импорта химической продукции

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия планирует к 2030 году существенно снизить долю импорта химической и значимой биотехнологической продукции, редких и редкоземельных металлов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник выступает с лекцией на тему "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
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Россия сократит импорт в химической отрасли
20 марта, 17:03
"Всего создадим более трех десятков критически важных технологий и технологических цепочек. Для выпуска порядка более чем 700 значимых продуктов. Чтобы к 2030 году существенно снизить долю импорта химической, ну и значимой биотехнологической продукции, редких и редкоземельных металлов", - сказал Мишустин в ходе своего выступления.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона проходят на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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